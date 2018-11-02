Quora 是美国最受欢迎的问答SNS社区，也是在线问答模式的“鼻祖”。作为Quora 的联合创始人、CEO亚当·安捷罗（Adam D' Angelo）于10月30日正式入驻知乎平台。并且，此次亚当·安捷罗还作为知乎“互联网洞见者”活动的第九位嘉宾，向中国网友提出了问题，此举不禁引发诸多网友的关注和猜测。



“美版知乎”创始人有问题也上知乎 欲向中国同行取经

中美互联网之间的“长与短”

“对于美国互联网企业来说，中国互联网企业有哪些值得学习之处？”曾经美国互联网是全世界包括中国互联网的“老师”，更是中国互联网创业者关注、学习的对象。作为美国互联网明星创业者，亚当·安捷罗此次在知乎的问题，颇有老师向学生取经的意味，这与近几年中国互联网的抢眼表现有很大的关系。

PTS创始人、知乎用户“Sarah佳辰”在问答中提到：“在市场下沉、快速迭代、不设边界和用户增长方面，美国互联网公司需要学习中国。”她认为，中国有着独特的用户背景以及充分的天时地利优势，所以可以快速实现“蛙跳增长”，让中国互联网后发而先至。同时，她还认为，虽然中国目前处于后来居上，但仍有很多地方需要向美国互联网学习，比如短视、速成、成功者崇拜和接班人等方面。“Sarah佳辰”提出：快速增长和追求成果，使得中国大部分互联网企业过于浮躁，导致企业成长在接班人、管理体系等方面始终不够稳固。

来自互联网行业的知乎用户“Wei Xia”，也进一步阐述了中国与美国在互联网中的“长与短”。他认为，在国际化视野、个人信息和隐私的尊重以及工作效率上，中国互联网企业更需要向美国学习。而美国互联网则需要更快的节奏、更激烈市场竞争和更好的本地化来加强企业竞争力。他例举了自己亲身在两国互联网企业的“从业经历”。在中国，美国互联网企业往往很难实现本土化，“水土不服”是常态；而中国互联网企业在出海业务上则借鉴了很多当地的经验，因地制宜进而快速拓展。

“中美知乎”的渊源与戏剧性

亚当·安捷罗除在知乎提问之外，他在入驻知乎当天即与知乎创始人、CEO周源相互关注，这一幕的发生充满了故事性，也让网友们纷纷猜测。

由于同样定位问答社区，以及成立时间的先后，在知乎创立初期，经常被称为”中国Quora”。

但是知乎很快基于问答形式拓展出更丰富的业务和内容模式，尤其在近两年用户增长迅速，在规模和估值上，早已超过了 Quora。从产品上看，知乎陆续推出了“知乎书店”、“想法”等一系列新场景产品。同时，知乎还开始“掘金”知识付费，推出了“知乎大学”。一方面丰富了用户的信息获取场景，另一方面则大大拓宽了创作者的分享收益。更重要的，知乎的创新使得平台具备了向大众化下沉的能力，进而布局“知识普惠”。

Quora 和知乎，都重视内容的持续沉淀和社区的友好度，但中国网民数量以及中文的属性，就决定了知乎需要更复杂的算法机制，来兼顾和容纳更庞大的用户。知乎此前推出的“盐值”机制就是很好的证明，其需要一个完整而又动态的体系，才能满足知乎平台的发展和运营需求。

Quora最近的一笔融资是在2017年4月，规模8500万美元，融资后Quora的估值在18亿美元左右。而知乎于今年8月宣布完成了2.7亿美元的E轮融资，融资后知乎的估值接近25亿美元。从融资数据上看，知乎可以说是后来居上，至少在商业价值层面，知乎似乎更快找到一条“可行之径”。据数据显示，知乎2018年上半年的广告增收高达340%，并且，知乎商业化团队的快速成长，也让其保持了良好的商业续航力。这一现象也导致了从“中国版Quora”到“美国版知乎”的认知转变。

也正是因为两者之间的渊源和“关系”，让我们不得不猜想，亚当·安捷罗的入驻应该不会仅仅是作为一个嘉宾如此简单。他与周源之间的默契“互关”，除了相互欣赏之外，是否还有着某种合作意向的“余音”呢？而结合亚当·安捷罗的问题，更是大有“来中国取经”的意味，如果两者合作，又会选择哪些方向？

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