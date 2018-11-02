【中关村在线新闻资讯】11月2日消息，近期处在漩涡中心的法拉第未来本周四时对外表示，公司正在考虑采取战略性措施，包括债务以及资本融资。同时，法拉第未来也确认，欢迎全世界的投资者参与投资。



法拉第未来筹划战略性措施：资本融资是关键（图片来自于www.ifeng.com）

目前，法拉第未来的财务顾问为Stifel和Nicolaus & Co，未来也将继续选择他们。法拉第未来的资金状况濒临破产，为了保护恒大等所有股东的共同利益，香港国际仲裁中心允许法拉第未来进行“有严格条件的融资”，而恒大也享有新股的优先购买权。

此前有知情人士爆料，法拉第未来向员工们发布了内部邮件。因恒大健康违约，法拉第未来再次出现了资金问题。最终，他们不得不决定采取临时措施来应对。其中，将近500名核心员工将会被保留。

内部邮件中还提到，未来两个月左右的过渡期内，今年5月1日之后加盟FF的员工大部分将会在11月和12月停薪留职；对于5月1日之前加盟的500名员工，将会继续留在公司推进FF 91 量产交付工作，但工资需要临时下调。法拉第未来目前还在寻求继续融资，以求让公司正常运转。

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