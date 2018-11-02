苹果第四财季营收629亿美元 展望不及预期致股价大跌

【中关村在线新闻资讯】11月2日消息， 苹果在今日凌晨发布了2018财年第四财季业绩。数据显示，苹果第四财季营收为629.00亿美元，比去年同期的525.79亿美元增长20%，净利润为141.25亿美元，比去年同期的107.14亿美元增长32%。



苹果第四财季营收629亿美元（图片来自https://www.gzpds.com/big5_/gate/big5/us.xinhuanet.com/2018-03/28/c_129839445.htm）

随后，苹果在发布2019财年第一财季营收的展望时，因不及预期，导致苹果盘后股价下跌逾4%，市值跌破一万亿美元。

对于苹果第四财季业绩表现，苹果CEO蒂姆·库克很是满意，称“我们第四财季业绩再次实现了破纪录的表现，给2018财年画上了一个极好的句号。在这一年中，iOS设备的出货量达20亿，App Store应用商店迎来了十周年纪念日，并实现了苹果公司历史上最强大的营收和盈利。在过去两个月时间里，我们已经为用户提供了巨大的改进，发布了新款iPhone、Apple Watch、iPad和Mac以及4个操作系统。在进入假期购物季节之际，我们拥有有史以来最强大的产品和服务组合。”

苹果第四财季主要业绩：

苹果在截至2018年9月30日的第四财季，净利润为141.25亿美元，比去年同期增长32%；每股摊薄收益2.91美元，比去年同期增长41%。2017财年第四财季，苹果公司的净利润为107.14亿美元，每股摊薄收益2.07美元。

苹果公司第四财季运营利润为161.18亿美元，高于去年同期的131.20亿美元。

苹果公司第四财季营收为629.00亿美元，比去年同期的525.79亿美元增长20%，其中国际销售额所占比例为61%。

苹果公司第四财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期。据雅虎财经统计的数据显示，34名分析师此前平均预期苹果公司第四财季每股收益为2.78美元，32名分析师平均预期苹果公司第四财季营收为615.7亿美元。

产品销量方面：

苹果公司第四财季共售出4688.9万部iPhone，与去年同期的4667.7万部相比基本持平；共售出969.9万台iPad，比去年同期的1032.6万台下降6%；共售出529.9万台Mac，比去年同期的538.6万台下降2%。

来自于iPhone的营收为371.85亿美元，比去年同期的288.46亿美元增长29%；

来自于iPad的营收为40.89亿美元，比去年同期的48.31亿美元下降15%；

来自于Mac的营收为74.11亿美元，比去年同期的71.70亿美元增长3%；

来自于服务的营收为99.81亿美元，比去年同期的85.01亿美元增长17%；

来自于其他产品的营收为42.34亿美元，比去年同期的32.31亿美元增长31%。

不过这将是苹果最后一次公布产品销量。苹果表示，从下个季度开始，公司将不再公布iPhone、iPad和Mac的个人销售数据，三个主要产品线将被纳入一份报告中的营收数据。

按地区划分：

苹果公司第四财季美洲部门营收为275.17亿美元，比去年同期的230.99亿美元增长19%；

欧洲部门营收为153.82亿美元，比去年同期的130.09亿美元增长18%；

大中华区营收为114.11亿美元，比去年同期的98.01亿美元增长16%；

日本部门营收为51.61亿美元，比去年同期的38.58亿美元增长34%；

亚太其他地区营收为34.29亿美元，比去年同期的28.12亿美元增长22%。

苹果业绩预期不及早前华尔街评估数值

苹果公司对2019财年第一财季业绩作出了如下预期：营收为890亿美元到930亿美元，营收预期区间的中值为910亿美元；毛利率为38%到38.5%；运营支出为87亿美元到88亿美元；其他收入为3亿美元；税率约为16.5%。

由于苹果营收预期中间值不及华尔街的逾期，因此苹果股价受到影响。据雅虎财经统计的数据显示，31名分析师平均预期苹果公司2019财年第一财季营收将达929.1亿美元。

资本回报计划：

苹果董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.73美元的现金股息，这笔股息将于2018年11月15日向截至2018年11月12日营业时间结束的在册股东发放。

股价变动：

当日，苹果公司股价在纳斯达克常规交易中上涨3.36美元，报收于222.22美元，涨幅为1.54%。在随后的盘后交易中，苹果公司股价下跌9.42美元，至212.80美元，跌幅为4.24%。过去52周，苹果公司的最高价为233.47美元，最低价为150.24美元。

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