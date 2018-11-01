百度推AI城市 李彦宏：解决交通问题要用AI思维

【中关村在线新闻资讯】11月1日消息， 百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2018百度世界大会上高调宣布，百度与一汽合作推出“中国首款L4级自动驾驶乘用车”，并计划在2020年多地推广上市。



李彦宏：解决交通问题要用AI思维

光有智能的车还不够，还要有AI城市，李彦宏认为，要解决交通问题，就要有AI思维：“交通方面的提升就要靠智能化，就要靠软件的升级才能更好的解决人们出行的问题，让人们的感受更有获得感，更有幸福感。”

很多人认为，解决交通问题要靠互联网思维。对此李彦宏直接表示，用互联网思维解决交通问题是一个过时的思维。如果沿用互联网思维打造智能交通，无非就是根据地图上的一些打点、抽样来推测目前道路的状况，对一些红绿灯进行调整。这样的抽样并不能实时全面地反应情况。

“AI思维则是用全量实时的数据来感知交通实际情况，包括城市每一辆车所在具体位置、每一个红绿灯口有多少辆车、这些车移动的方向等等。通过对这些情况进行全局调整，可以大幅度提升城市交通运营效率。AI思维的智能交通，具备全面感知、全局决策、实时控制的特点，可以大幅度提升城市交通效率，改善人们的生活体验"，李彦宏说。



百度的AI城市“ACE王牌计划”

据了解，百度的AI城市“ACE王牌计划”将率先落地北京和上海。在北京，将通过“一网、一云、二中心”，以及城市管理、交通管理，安防应急，能源环保的应用落地，大幅度提升这个2000多万人口的超大型城市运行的效率，打造一个超级城市智能化治理的样板；在上海，则希望在那里探索更超前的自动驾驶，智能交通，智能综合治理以及工业升级，打造一个超前理念的未来智能新城。



基于百度AI能力开发的AI眼底筛查一体机



除了关注智慧出行，百度还在关注生命健康，即AI跟医学科学相结合。在百度世界大会上，正式推出了基于百度AI能力开发的AI眼底筛查一体机。对此李彦宏指出，百度将在全国贫困县范围内首选500个贫困县医疗点进行机器捐赠，以帮助基层的眼病患者尽早发现致盲风险，及时就医。

李彦宏对此，“其实百度做AI我们一直有一个理想，就是不管AI的技术多么复杂、多么先进，我们都希望每个人都能够平等的从中获益。”



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