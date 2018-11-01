百度智能小程序月活破1.5亿：成立开源联盟

11月1日，百度副总裁沈抖在2018百度世界大会上抛出智能小程序的多个重磅消息，再次成为开发者关注的焦点。

首先作为一个完全开放的小程序生态，智能小程序完成了开源的关键一步：智能小程序开源联盟正式成立。首批联盟成员包括爱奇艺、bilibili、快手、墨迹天气、携程、万年历、58同城、百度地图、好看视频、DuerOS、Apollo等十多个App和平台。这些App和平台在各自领域都是佼佼者，每月月活不去重累计数超过30亿。沈抖强调，以上只是第一批，后续开源联盟成员还将陆续增加。



百度副总裁沈抖

据介绍，上述开源联盟成员将在今年内开始陆续支持运行智能小程序，百度贴吧作为首个完成开源的App已经开始公测，百度视频也表示将在本月内完成开源平台对接。借此开放策略，百度智能小程序将构建一个流量规模足以超过微信的联盟。这不仅给开发者带来了直接的流量红利，更让整个移动互联网重回开放，App之间的壁垒被智能小程序打通。

此外，为了智能小程序生态的良性发展，百度还推出了一个“开发者共筑计划”，从流量变现、资金扶持等层面据介绍，上述开源联盟成员将在今年内开始陆续支持运行智能小程序，百度贴吧作为首个完成开源的App已经开始公测，百度视频也表示将在本月内完成开源平台对接。借此开放策略，百度智能小程序将构建一个流量规模足以超过微信的联盟。这不仅给开发者带来了直接的流量红利，更让整个移动互联网重回开放，App之间的壁垒被智能小程序打通。

据介绍，上述开源联盟成员将在今年内开始陆续支持运行智能小程序，百度贴吧作为首个完成开源的App已经开始公测，百度视频也表示将在本月内完成开源平台对接。借此开放策略，百度智能小程序将构建一个流量规模足以超过微信的联盟。这不仅给开发者带来了直接的流量红利，更让整个移动互联网重回开放，App之间的壁垒被智能小程序打通。



百度智能小程序开源联盟

解决开发者的需求和痛点。据介绍，“开发者共筑计划”包括向智能小程序开发者开放千亿用户流量、提供总金额高达百亿的百度联盟广告分成以及十亿的创新基金，给开发者实实在在的利益。此外，百度还将为开发者提供一对一专人服务。

当天，沈抖还和北京大学国际医院院长陈仲强院长共同演示了一个名为“AI分诊助手”的智能小程序。该智能小程序由百度和北大国际医院推出，用户只需要简单描述自己的症状，“AI分诊助手”智能小程序就能推荐准确的就诊科室。这有效解决了患者不知道挂哪个科室、盲目就医的问题，不仅减轻了导诊台人工服务的压力，还提高了诊疗效率，是人工智能和智能小程序结合医疗行业应用的一个典型案例。沈抖表示，未来百度还将通过智能小程序和AI技术，解决用户在医疗过程中的痛点，用技术给医疗行业带来创新。

最新数据显示，智能小程序月活用户已经超过1.5亿，服务已经深入到政策民生、娱乐、资讯等23个大行业，覆盖了262个细分领域。未来智能小程序不仅可以在移动端运行，还可以搭载在DuerOS的智能设备上，以及在Apollo无人车上运行，构建一个以开发者和用户为中心的全新开放生态。



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