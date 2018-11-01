李彦宏在百度世界大会上交出成绩单 ：AI落地三大产业

11月1日，2018百度世界大会在北京举行，大会以“YES AI DO”为主题，向公众展示了一系列人工智能前沿技术、应用及创新产品。作为全球人工智能领域的领导者，百度还首次全面展现了AI在国民经济三大基础产业，及制造、医疗、交通等各大领域的应用落地，为人们描绘了一幅更加美好的AI生活图景。百度也由此从“AI技术领先”向“应用落地领先”强势进化。

百度Apollo、DuerOS两大生态商业化提速





百度董事长兼CEO李彦宏与中国一汽董事长徐留平

从智能驾驶到智能交通，Apollo展现了其更大的商业化想象空间。继今年7月，百度与金龙客车合作的全球首款L4级自动驾驶小巴“阿波龙”量产下线后，Apollo商业化进程再次加速。会上，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与中国一汽董事长徐留平携手，共同揭晓了国内首个L4级别自动驾驶乘用车的量产计划：2019年小批量下线示范运行、2020年大批量投放更多城市运营。



李彦宏推出百度AI 城市“ACE王牌计划”

本次百度世界大会上，百度不仅发布了包括车路协同、Valet Parking等在内的一系列智能交通解决方案，还宣布推出百度AI 城市“ACE王牌计划”（Autonomous Driving、Connected Road、Efficient City）——这是一个全栈式解决方案平台，基于百度全球领先的自动驾驶Apollo、智能云、百度大脑等技术和能力，打造城市级平台生态。李彦宏表示，百度AI城市将率先落地北京和上海。北京将打造成为超大型城市智能化治理样板，而上海则以超前理念探索构建智能新城。



百度DuerOS也取得重要进展

百度DuerOS也取得重要进展。技术战略的专注，使百度在AI技术领域继续保持领先。本次大会上，李彦宏展现了DuerOS新一代语音交互技术Endless Conversation，将智能语音交互自然度提升到一个新高度。此外，小度系列智能硬件产品全面升级，全新推出小度智能音箱Pro和极具创新性的小度语音车载支架。截止10月份，DuerOS设备激活量突破1.5亿，月活跃用户数达3500万；小度系列在中国智能音箱市场出货量环比增速位列第一，市场份额从第二季度7%增长到第三季度24%。

百度AI也驱动着新移动业务强劲增长。百度APP日活跃用户数达1.6亿，百度信息流成为业界DAU规模最大的一款信息流产品，搜索结果高质视频占比20%，视频化战略进展显著。今年7月推出的智能小程序也取得了飞速发展，已深入23大行业，覆盖262个细分领域。刚刚发布的财报显示，基于对用户兴趣的深度学习、挖掘与洞察，百度产品规模效应凸显。9月份，百度家族20多个App月活（去掉重复用户数据）达到9.9亿，同比增长28%。

百度AI加速渗透国民经济三大产业

本次世界大会，百度交出了AI在国民经济三大基础产业落地的成绩单。在农业方面，农民通过使用百度云与麦飞科技合作的农业遥感智能监测系统，引入边缘计算，对农作物病虫害实施智能化监测，并完成精准施药，能够将农药使用量降低50%。百度正利用AI能力让农业生产提质增效，“打好中国粮，端好中国碗。”

“AI化”为第一产业迎来新的发展机遇，也正助力第二产业进一步蓬勃发展。百度与拓疆者合作的无人自主挖掘机，是世界上首台基于视觉技术构成的低成本、可量产解决方案的工程装备。在工程项目中实现少人化/无人化，实现智能施工。采用百度的无人自主挖掘机，能够将人力成本减少40%，实现工程收益提升50%。制造业的AI化，将解放人力、激活产业，引领中国制造向“中国智造”转变。

在以医疗服务为代表的第三产业，百度凭借人工智能技术，推出了AI眼底筛查一体机，在更基层、更偏远、眼科医生还无法触达的地方帮助病患筛查，尽早发现致盲风险、及时就医。大会上，李彦宏还宣布，百度公益基金会将捐赠百度AI眼底筛查一体机，应用在全国500个贫困县的医疗点，预计覆盖5600万风险人群。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正在对经济发展、社会进步产生重大而深远的影响。作为中国人工智能的“领头雁”，百度积极推动着AI技术创新及产业落地。随着人工智能与国民经济各大产业的深度融合，AI将为我们带来更好的生活和世界。



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