早报:联发科放出5G时间表 上半年基带下半年芯片

【科技早餐】

联发科放出5G时间表：上半年基带下半年芯片



据台湾媒体报道，联发科执行长蔡力行10月31日指出，明年上半年将正式推出5G基带芯片M70，明年底再推出5G系统芯片（SoC），为2020年5G换机潮做最好准备。他还表示，对于5G系统芯片，首个产品会是针对大陆地区所需求的频段。



Zol点评：一旦量产时间表出来之后，5G距离我们就真的不远了。



联发科放出5G时间表：上半年基带下半年芯片（图片来自于www.cnbeta.com）

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