iPhone 5 光荣退役，不再支持硬件维修

苹果在本月30日举行的发布会，可以说把iPhone XS丢的面子全捡了回来。新iPad Pro、新MacBook Air、新Mac Mini、新Apple Pencil让苹果发布会上响起了久违的欢呼声。虽然说iPhone XS和XR在国内并没有预想中卖的火爆，但依旧是目前最流行的手机之一。不过在这些光鲜的灯光下，有一款曾经比它们闪亮的多的“前辈”已悄然退役。





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iPhone 5。这款曾经世界上最先进的手机如今已经6岁“高龄”了。它是苹果第一款突破3.5英寸的手机，也是苹果第一款支持4G LTE的手机，还搭载了沿用至今的lighting端口，更是乔布斯逝世后的第一款手机。因年份已到，iPhone 5被苹果添加到了“老式过时”的产品列表中，并且在美国将不再支持维修，具体情况因地方法规会有所不同。

我们每年都紧盯各大厂商，期盼它们推陈出新，拿出让人眼前一亮的产品。电子产品的淘汰周期也越来越短，即使今天如日中天的iPhone XS也会在不久的将来成为“古董级”前辈。到那时，我们又将会怎么评价它呢？



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