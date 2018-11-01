头雁先飞 百度王海峰：在AI时代共同推动社会智能化升级

11月1日，百度大脑作为2018百度世界大会的第一弹登场。近期国家层面也高度重视人工智能的发展现状和趋势，认为加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。人工智能技术具有溢出带动性很强的“头雁”效应。百度高级副总裁、AI技术平台体系（AIG）总负责人王海峰在百度大脑论坛上表示，“百度大脑既带动了百度业务的升级，也在推动社会智能化升级。” 百度大脑发挥AI“头雁效应”明显。





百度高级副总裁、AI技术平台体系（AIG）总负责人王海峰

王海峰介绍，百度大脑是百度人工智能技术的集大成，现阶段，已在语音、听觉、语言等方面实现全面升级，并从深度学习框架、场景化AI能力、定制化训练平台，到软硬一体模组和解决方案等，加速AI在工业、交通和医疗等领域落地。此外，基于企业及开发者希望全面拥抱AI的需求，百度大脑还推出多项扶植计划，为AI领域点燃燎原之火，致力繁荣AI技术生态。



多项技术升级 百度大脑打出“组合拳”

百度大脑是百度AI技术的集大成，目前已全面开放130余项场景化AI能力和解决方案，为应用落地打下坚实基础。同时，百度大脑的语音、视觉、自然语言理解、深度学习等一系列核心技术一直在不断升级突破。语音技术方面，百度实现了“一次唤醒连续交互”的重大技术突破，让机器在语音交互中更具备“人”的特质，用户只需唤醒一次就可以连续多轮对话，机器能够准确识别用户说话时的犹豫停顿、能够区分并跟随首次唤醒的用户等，用户的体验更自然、流畅。

2018 年，三维视觉成为 CV 界最新最火的赛道之一。百度深耕的三维视觉在“看清”、“看懂”的基础上，具备了“看透”世界的能力。图像分析方面，三维人脸技术将活体识别正确率由95.26%提升至99.55%，还通过整合场景分类、图像分割、SLAM等核心能力实现对场景的三维感知；在视频分析方面，三维人体检测及跟踪的准确率极大提升，可以应用到新零售等场景中。

语言是知识和思维的载体，NLP早已成为各AI巨头的必争之地。百度在自然语言处理和知识图谱领域已沉淀与积累多年，为进一步满足行业需求，此次百度大脑发布“语言与知识技术平台”，打造针对行业的解决方案，从客服和媒体内容创作深度切入。该平台可以输出全流程客服智能化解决方案，相对人工客服，人工通话接单量降低70%，人工客服通话人均时长降低50%；相对传统按键智能客服，人工通话接单量降低20%，人工客服通话人均时长降低15%，从而提升行业效率，降低业务成本。在媒体内容创作方面，智能语言生成平台可为用户定制专属“AI创作助手”，其内置的丰富素材、模板和知识图谱可通过多模理解和语音生成输出特定内容，提供一站式多场景语言生成能力，且具备灵活地应用方式，可以大大提升媒体从业者的工作效率。

深度学习作为AI技术发展强大的源动力，不容忽视。2016年，百度开源了国内最早的、也是目前唯一的深度学习框架——PaddlePaddle。此次，百度大脑发布技术全面领先的深度学习全功能套件PaddlePaddle Suite，从核心框架、模块及组件、服务平台三部分满足深度学习开发的多种需求。在服务平台方面，推出AutoDL 2.0，降低门槛且实现高效定制，惠及更多开发者。

如今AI技术层面，单点技术的重大突破实为可喜可贺，多项强大技术的“组合拳”则是更具竞争力的王牌之选。百度大脑技术不断精进，同时开放赋能，不断开拓新行业和新业务，其在不同行业的落地应用也将其价值体现得淋漓尽致。

多领域实现落地 百度大脑生态繁荣初现

AI技术的迅猛发展及大数据的井喷式爆发，促使需要以大量数据为“养分”的行业在短时间内有了质的飞跃。

百度的数据智能平台发布2.0，为行业伙伴提供更先进、更安全的数据智能解决方案，全面支持政务、零售、保险等领域智能化升级与转型。以政务为例，基于数据智能平台2.0的相关技术，可以更高效辅助政府进行科学决策和社会治理。

此外，人工智能的突飞猛进也让传统行业看到了转型AI的曙光，推动更多创新应用落地，让AI覆盖更多不同类型的行业。在大众出行领域，百度地图作为百度人工智能技术落地的典型场景，在交互体验、位置信息服务、出行服务和出行决策四大方面发生变革，为用户打造智能、便捷、多样化和个性化的智能出行服务，让大众享受到AI带来的便利。

“AI+医疗”是备受关注的领域。此次百度发布AI医疗品牌“百度灵医”，旨在以循证医学为基础，整合多项AI技术，以赋能医院及行业伙伴为目的，以帮助提升基层医疗水平为主要目标，辅助医生提升诊疗效率，从而惠及更多患者。不仅如此，百度还打造眼底AI筛查一体机，使基层医疗机构具备眼底筛查能力，帮助人们更早发现和预防眼科疾病。百度AI眼底筛查系统可以帮助患者快速筛查包括糖网、青光眼、黄斑病等多种眼疾病，目前已在多个地区落地，累计服务百万人次。

在工业应用方面，领邦借助PaddlePaddle打造的智能零件分拣机，分拣精度可达到90%，预测速度较同类产品快20%。借助三维视觉、增强学习和边缘计算等AI技术，百度推出无人自主挖掘机，探索严酷环境下代替人工的自动工程机械，实现少人化和无人化的智能施工。制造业与AI的深度融合，不仅可以解放人力，还可以激活产业，推动智能制造的发展。

目前，百度大脑已经深入交通、医疗、零售、工业等多个领域，且成效显著，这些亮眼的成果都源于百度大脑的开放赋能，让开发者和中小企业平等便捷地获取AI能力，逐步让AI走进大众的生活。

现如今，百度大脑开放平台已通过多元化的AI技术开放模式，全面赋能开发者和行业伙伴，逐步加速各行各业与AI的融合。面向广大AI开发者和企业的“燎原计划”全新升级2.0版本，其推出的“百度大脑行业创新合伙人计划”更是燎原计划2.0的核心。百度通过该计划要与创新合伙人联手在不同场景中共同打造创新的、高价值的产品，也希望这些合伙人能够成为中国乃至世界AI落地的关键角色。

为了进一步降低深度学习的应用门槛，百度大脑还推出“黄埔计划”，加入该计划可享有全方位的技术支持、全流程的创业支持，以及丰富的学术研讨机会。百度大脑的持续开放与深度学习人才计划“相辅相成”，旨在培养更多高水平的深度学习人才，加速推动产业发展，为社会发展变革带来更大价值。

“窥一斑而知全豹”，百度大脑论坛展示了百度AI生态中的“冰山一角”，但是其全面性已让许多到场嘉宾为之惊叹。“百度大脑将持续发展人工智能技术，推动知识的融合及应用，同时全方位开放，与行业深度结合，助力行业变革和社会经济发展。”王海峰总结道。

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