2018百度世界开幕打出首张王牌：百度AI城市启动开往新世界火车头！

从智能的车，到智能的路，再到智能的城市，百度“让复杂世界变得更简单”赋能的场景越来越大。11月1日，2018百度世界大会在京举行，AI城市分论坛第一个登场。它以“赋能城市新活力”为主题，智能城市各领域人士在现场共同探讨了AI迅速发展为城市带来的全新想象空间。



百度副总裁王路

近期国家层面也高度重视人工智能的发展现状和趋势，认为加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。百度副总裁王路在开场发言中特别提到，“百度将和政府领导、专家、合作伙伴共同努力，为智能城市添砖加瓦，将AI城市发展成为更广阔的市场。”他表示，百度将基于自动驾驶阿波罗、百度大脑、智能云、百度地图等全方位的AI技术能力赋能未来城市建设。

现场，AI城市分论坛向外界全面介绍百度在智能城市领域的重要创新和发展现状。百度高级副总裁刘辉、百度副总裁王路共同为百度智能交通顾问委员会专家进行授牌。



百度高级副总裁刘辉、百度副总裁王路共同为百度智能交通顾问委员会专家进行授牌

论坛话题将涵盖智能城市现状和未来发展趋势、智能城市整体解决方案、智能城市安全防范、AI技术在智能城市的落地等多个维度，帮助外界更深入地了解智能城市，以及百度在智能城市领域的探索与成果。

“过去的城市是被动的，它并非没有知觉，只是没有醒来。”百度智能城市业务发展部总经理孙伟表示，“AI将唤醒沉睡的城市，让它变成鲜活的、成长的，能听懂看懂的智能体。这是非常复杂的系统，需要非常广谱的AI能力，后者正是百度多年来专注思考和擅长的。





在随后的分论坛中，百度重磅宣布联合交通运输部、公安部、发改委、工信部、住建部等十余位专家，包括交通部国家智能交通中心首席科学家王笑京、国家发改委城市和小城镇中心智慧城市所所长黎明等，成立百度智能交通顾问委员会。根据章程，百度智能交通顾问委员会将面向政府层面，履行参与智能交通系统研究和建设规划研讨贡献建议、为智能交通系统和智能交通新基础设施的构建提供理论与技术支持、推动智能交通示范点的打造，推动自动驾驶新技术、新产品、新服务的理论与成果转化等等任务，将为我国智能交通领域提供规则制定参考，加速智能交通落地。

同时，百度联合发改委交通所共同发布国内首个《智能出行白皮书》，聚焦智能交通整体解决方案，在业内首次论证智能出行解决方案的可行性和成效。《智能出行白皮书》深入分析了智能交通的发展历程、现状及问题、新一代智能交通应该具备的能力和百度的优势，并详细介绍了百度智能交通解决方案，为行业内专家学者进行智能交通领域研究提供理论依据，也为智能交通落地应用提供可借鉴的经验，可以说是为智能交通行业打了一剂“强心针”。

百度智能城市业务发展部总经理孙伟表示，“百度将坚持一贯的开放理念，携手各方合作伙伴，打造城市级平台生态，共创美好明天。”

信息安全问题也是本次分论坛的重要议题之一。新型智能城市中传感感知、通信传输、应用服务、智能分析处理等诸多层面安全风险和脆弱性日益凸显，使得新型智能城市的可持续发展面临严峻的安全威胁。百度重视安全问题，并积极采取行动保障安全。本次大会，百度宣布与Intel就城市信息安全与保护正式达成战略合作，在保证安全的前提条件下，百度为城市输出以大数据、区块链、计算机视觉等技术为核心的城市综合治理方案。

作为今年百度世界大会的重头戏，百度在智能城市领域的相关探索和进展无疑是分论坛的一大亮点，吸引外界关注。在下午的主论坛中，更多智能城市的相关的重磅发布也将相继推出。

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