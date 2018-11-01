手机/平板二合一 柔宇发布全球首款折叠屏手机

北京时间10月31日下午，柔宇科技在北京国家会议中心举办2018全球新品发布会，正式发售具有革命性里程碑意义的全球首款可折叠柔性屏手机——FlexPai（“柔派”）。

基于柔宇科技多年在柔性显示屏领域的技术开拓和深耕， FlexPai颠覆人们对传统智能手机的认知，既拥有智能手机的便携，又兼具平板电脑的高清大屏——可自由折叠、展开，轻松装入口袋，带来比目前市场上最大屏手机更强大的视觉体验。完美地解决了高清大屏与便携的长期矛盾，革命性地构建了全新的人机交互方式。





拥有FlexPai，用户可玩转多种屏幕机身形态。在大屏状态下支持多窗口、多任务处理，支持电脑级拖拽分享，大屏办公、观影更舒适，游戏更欢畅；折叠状态下还可开启侧曲屏的通知，避免通知打扰主辅屏幕操作，尽享一机三屏体验，用户游戏、办公时可以心无旁骛。





著名科技杂志《连线》(Wired)创始主编、互联网预言家凯文·凯利(Kevin Kelly)当天在发布会上表示：“我们相信柔性屏和柔性传感新的交互方式将改变一系列的硬件、软件和生态，柔宇在这条路上，已经走在了柔性屏探索的最前列。”

当天，柔宇科技创始人兼CEO刘自鸿博士与凯文·凯利及李宁公司创始人、世界著名奥运冠军李宁先生共同揭晓了FlexPai的价格，并宣布FlexPai将于2018年11月1日上午10:01在柔宇科技官网（www.royole.com）开启限时抢购。其中消费者版本率先面向中国消费者预售，开发者版本面向全球开发者开启销售，开发者工具FlexPai Developer Kit详见柔宇官网。

在发布会期间，刘自鸿揭晓了“2亿元开发者支持计划”和“柔性星球百万创作计划”。柔宇将拿出2亿元人民币（约3000万美元）用于支持和奖励FlexPai柔性屏手机的全球软件开发者开发各类新App，有意申请开发者资格者可咨询柔宇科技官网客服。同时，柔宇开启柔性星球百万创作计划，面向全球征集柔性星球主题曲、柔性星球Logo、柔性电子产品创意设计，符合条件的最终入选作品可分享共100万元人民币（约15万美元）的奖励，参与方式请近期关注柔宇科技官网、官方微信、微博和Twitter等平台。

开合自如 解决大屏与便携的天然矛盾

可折叠的柔性屏手机？手机与平板电脑二合一？桌面互联网和移动互联网合二为一？如今，科幻已成现实。

屏幕为何能够自由弯曲、折叠？与全球范围内绝大多数手机企业采用第三方供应的屏幕不同，FlexPai采用柔宇科技完全自主研发并在全球率先量产的全柔性显示屏——柔宇“蝉翼”柔性屏，是全球首款真正的可折叠柔性屏智能手机，其强大的功能背后是柔宇2000余项核心技术知识产权的有力支撑。

柔宇“蝉翼”柔性屏集成了超过2000万个柔性超精密器件，600万级柔性集成电路，近百种微纳米薄膜材料。与市场上现有的平面或固定曲面显示屏不同，柔宇科技量产的全柔性显示屏在用户手中也可以实现自由弯曲、折叠、卷曲，不仅具有AMOLED的鲜艳色彩，而且拥有大色域、强对比、广视角、高清分辨率。比头发丝直径还薄，卷曲半径极小，可广泛应用于手机、平板电脑、智能穿戴等产品以及智能交通、运动时尚、建筑装饰、机器人、广告、办公教育等各行各业。





柔宇FlexPai使用的屏幕是一块完整的7.8英寸高分辨率全柔性显示触摸屏，完全由柔宇科技自主研发量产，在柔、艳的同时具有轻、薄的特征，经过超20万次的弯折测试和扭曲测试、张力测试、跌落测试等严格检测，整个产品的安全性、稳定性、可靠性及使用寿命均已验证达到消费者使用要求。

此外，FlexPai采用了外折式屏幕设计，其中多轴联动精密铰链的创新设计令人印象深刻。整机中间区域的多轴联动精密铰链由上百个零部件组成，仅此部分就集成了柔宇的110余项核心技术专利。经过1000余天、117项严格测试研发出的这种创新弯折结构设计不仅确保了柔性手机屏幕可随时自由弯折，并且在多次弯折后依然有良好的稳定性、可靠性，也可多角度无级弯折满足用户不同模式需求，无论是拍照、办公、游戏、观影等不同场景，均可得到完全超越传统智能手机的全新体验。

采用新一代高通平台 整体性能更强大

发布会现场，柔宇科技创始人兼CEO刘自鸿博士携手著名主持人蒋昌建、知名实力派女演员汤晶媚、学霸创业者何猷君等明星嘉宾，一一展示了FlexPai 在拍照、影音、办公、游戏等多个场景下的全新应用，让人耳目一新。

FlexPai既可以折叠成为智能手机，也可以展开成为平板电脑，方便用户随时随地大屏看视频、展示PPT，真正意义上解决了高清大屏和便携性这个长期被认为难以调和的矛盾。采用新一代高通骁龙8系旗舰平台，整体性能比当前主流智能手机旗舰平台更强大，同时支持双卡双待、指纹识别、双摄拍照。





另外，FlexPai采用了柔宇自主研发的新型超级快充技术——柔充，它不仅能助力电子设备大幅提高充电续航体验，30分钟即可充电约70%，而且还具有发热量低、安全性高等多项优势。

柔宇为FlexPai特别定制了Water OS操作系统，使其在大屏及不同角度折叠状态下使用时，App都可自适应不同的屏幕尺寸，可以更简单、流畅地操作这款充满未来感的新产品，尽享大屏和便携合二为一的极致体验。





从外观上看，FlexPai体现了柔宇一直秉承的“科学与艺术不可分割”的理念，整体机身时尚大气，外轮廓精致有型，机身侧面弧线圆润流畅，抓握体验舒适自然，正面超大柔性显示屏科技感十足，后盖3D双曲面采用光学纹理设计，流光溢彩。整机刚柔并济，让人尽享全新的移动设备体验。

“没想到可折叠柔性屏手机这么快就能成为现实，太酷了!”多位嘉宾现场表示，FlexPai非常新颖，刷新了自己对手机的认知，能够解决大家平常使用手机中的不少痛点，希望能早点入手一台。当天，柔宇也为出席发布会的嘉宾开通了优先购买通道，不少嘉宾现场扫描二维码购买，成为FlexPai全球最早一批用户。

一心二用两不误 花式玩转娱乐、工作

出门只带手机却总觉得屏幕太小，看文件看得眼睛发胀？旅途中看攻略、看网综、刷剧又嫌带平板电脑太麻烦？玩手游正在关键时刻却被一通促销电话打断？别人为你拍的照片总不如自拍漂亮？这时，你需要一台FlexPai。





作为移动办公的神器，FlexPai在大屏状态下支持多窗口、多任务的并列显示，在普通手机上无法实现的拖拽分享功能，它可以轻松实现。比如在微信对话框里可以轻松拖拽辅屏中的图片、文档，又或者在主屏上写邮件，可以轻松将辅屏上的内容拖拽到邮件附件中，让忙碌的现代人用更短的时间解决随时随地需要办公的难题，工作效率大大提升。

不仅如此，FlexPai还可以让人随时随地畅享更大屏幕的影音、游戏体验，但与平板电脑不同，它在折叠状态下主屏、辅屏还可使用不同应用，比如一边聊微信、一边看直播，看到时尚博主的推荐也不用退出阅读，打开另一个屏幕上的购物App就可以轻松买买买。

另外，FlexPai还支持用户自定义分屏尺寸，可任意调整视频窗口或微信聊天窗口所占屏幕面积，真正实现多线程工作，避免因为看视频、刷网文而错过微信工作群的重要讨论，也不再需要多次中断观赏切换至其他App。

对于喜爱玩游戏的用户来说，在FlexPai折叠状态下开启侧曲屏的通知，就可以尽享一机三屏体验，当有来电、信息或通知时，侧曲屏上将流动出现防打扰泡泡，可及时通过侧曲屏处理，也可以忽略掉骚扰电话等，由此避免意外来电等打扰主屏幕上的游戏或操作。

FlexPai折叠状态下采用镜像拍照，主屏、辅屏可以同时展示取景画面，用后置摄像头也能达到自拍的效果，实现“所见即所拍”，调整到满意的画面再“遥控”拍照者按下快门，再也不用担心被拍出令人难堪的照片。用FlexPai拍照时无需像使用传统手机一样盯着镜头，完全可以实时从镜像屏幕看到自己的神态表情，从而实现“不管谁拍，都是自拍”的需求。

在大屏状态下，FlexPai如何接听电话？解锁是否方便？大屏状态下如有来电，用户只需将FlexPai折叠，电话即可自动接通，而且还可以智能识别用户接听时所使用的屏幕，自动启用不同的麦克风及听筒系统，整个过程自然流畅。在熄屏状态下，用户看到FlexPai任一屏幕的消息提醒，都可以双击图标并通过指纹识别来确认开启，高效开启该应用软件。

不仅如此，柔性屏火炬、柔性屏时尚礼帽、T恤等产品并非是临时兴起的创意，而是已经批量化生产、普通消费者可以便捷购买的商品，更让人们感受到KK所说的“屏幕将无处不在”已成为现实。未来屏幕还将在哪些方面改变我们的工作的生活？还将给我们带来哪些改变？让我们拭目以待。

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