早报：百度福特启动自动驾驶测试 为期两年时间

【科技早餐】

百度与福特启动自动驾驶测试：为期两年时间

福特汽车与百度近日宣布启动为期两年的L4级别自动驾驶联合测试项目，目前双方已完成测试车辆的改装工作。联合测试将深化福特汽车与百度现有的合作伙伴关系，福特是百度Apollo自动驾驶开放平台的理事会创始成员之一。

Zol点评：百度的自动驾驶还在有条不紊的进行中，希望早日能够真正上路。



百度与福特启动自动驾驶测试：为期两年时间（图片来自于www.cnbeta.com）

【行业热闻】

●传B站获得阿里巴巴投资：官方称消息不属实

近日有知情人士透露，阿里巴巴投资B站的交易已经完成。正如10月初腾讯入股B站一样，阿里这次也是增资扩股。收到这一消息的影响，B站股价周三早盘一度涨逾10%。不过，B站方面回复该消息并不属实：“作为美国上市企业，如果我们进行增资扩股，会以公告的形式发出。未经官方公告确认的传闻均不属实。感谢关心。”

●多家投行下调Facebook评级：皆因用户增长停滞

昨天凌晨，Facebook发布了2018财年第三季度财报，营收为137.27亿美元，比去年同期的103.28亿美元增长33%。净利润为51.37亿美元，比去年同期的47.07亿美元增长9%。由于第三季度营收低于预期，用户数量停止增长，华尔街多家投资银行纷纷下调Facebook目标股价。

●安联财险中国更名为京东安联：京东成为二股东

近日，安联财险中国官网发布公告称，公司收到中国银保监会印发的批复，批准公司名称变更为“京东安联财产保险有限公司”。后续，公司将办理相关变更手续。对外宣传资料也会陆续作出相应变更。此次增资完成后，京东将成为安联财险中国的第二大股东，持股比例33.33%。

●腾讯与红星美凯龙达成战略合作：家居智慧营销平台落地

昨天下午，腾讯与红星美凯龙战略合作发布会在深圳举行，双方宣布将以“智慧零售”为理念，在已有合作基础上，共同全面探索家居零售行业的价值链重塑。这是继腾讯智慧零售在商超、服饰等领域发力后，首次与家居行业开展合作，有望打造智慧零售新标杆。

●中国联通与首钢达成战略合作：打造5G智慧园区

近日，中国联通和首钢集团在首钢园区举行战略合作伙伴签约仪式，双方将携手把首钢园区打造成国内首个5G示范园区。据了解，本次签约是北京冬奥会合作伙伴俱乐部成立以后，合作伙伴之间实现战略合作的首次签约，将打造国内首个5G智慧园区。

●马化腾再发公开信：腾讯要做好连接器和工具箱

每年的腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯董事会主席兼CEO马化腾都会发表一封公开信。今年，马化腾在信里提到了腾讯开放战略在移动互联网下半场的新目标：接下来，我们要做好“连接器”，为各行各业进入“数字世界”提供最丰富的“数字接口”。还要做好“工具箱”，提供最完备的“数字工具”。

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