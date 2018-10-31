苹果的历史上，一年召开三场产品发布会其实并不多见。在一些年份中，苹果会直接在官网上宣布iPad和Mac产品线的更新。然而在今年，库克准备了极高规格的发布会，来介绍这三款新品。这场盛大发布会的背后，我们也看到了苹果重拾品牌战略的决心。



重拾品牌战略的苹果 火力远超你想象（图片来自于www.theverge.com）

过去的两年间，除了iPhone产品线之外，苹果正在模糊iPad和Mac的品牌效应。目前，产品的尺寸已经成为苹果电脑新品的型号限定条件，品牌概念在被一点点的淡化。不过在今年的这场发布会中，MacBook Air和Mac Mini的回归也意味着苹果品牌策略的变化。

事实上，一些苹果的前高管也是这样看的。苹果公司前CEO斯卡利对于现任CEO蒂姆·库克的工作颇为不满意。甚至在他看来，正是库克的出现，才让苹果这样的一个科技品牌变身成为LV和Dior相似的奢侈品品牌。很明显的是，斯卡利的这番话是批评苹果并没有把技术放在优先级别上。不过，这样的评价从侧面看也是在肯定库克对于苹果品牌的打造。

10月初的时候，知名调研机构Interbrand发布了2018年最佳全球品牌报告，苹果连续第六年排名榜首，谷歌亚马逊分列第二和第三名。不过可以明显看出的是，苹果与身后的两个追赶者差距越来越小。一方面与亚马逊和谷歌近两年的进步密不可分，另一方面则主要是因为苹果对自己旧有品牌的维护。



重拾品牌战略的苹果 火力远超你想象（图片来自于www.gizmodo.com）

重启MacBook Air和Mac Mini系列并不意味着炒冷饭，苹果自然有着自身的出发点。谷歌旗下的ChromeBook最近几年来势汹汹，苹果需要用较低价格的产品来夺回丢失的市场份额。消费者们对于苹果MaceBook笔记本尤其是旗舰机并不买账，但却一直呼唤MacBook Air和Mac Mini系列可以重启，足见这一系列产品在消费者内心的地位。

正是基于对品牌形象塑造的重新重视，让此次新款MaceBook Air的发布充满了情怀感。发布会现场，库克也提到了乔布斯2008年首次公布MacBook Air时从牛皮纸袋中抽出的场景，那也成为了苹果历史上的十大华彩瞬间。回忆之后迎来新品，显然可以让真正的粉丝们获得极大的满足感。



重拾品牌战略的苹果 火力远超你想象（图片来自于www.wsj.com）

Mac Mini的出场同样情怀感尽显。过去的那个年代，Mac Mini定位就像iPod Touch，成为了买不起Mac的人的首选。随着时代的发展，原先定位的市场早已被更加廉价的产品所取代。Mac Mini四年没有推出新品，也正是这四年时间让苹果找准了这一品牌的极客定位。可以说，Mac Mini的复活同样是苹果品牌战略的结果。

重拾品牌战略的好处直接体现在了资本市场上，截止到发稿时，苹果公司股价也以214.9美元的价格报收，相比昨日上涨了0.75%。显然，资本市场也对苹果此次的发布会感到满意，并对他们重拾品牌战略的做法抱有信心。

强化自身品牌形象已经成为了目前业界的一个共识。此前，华为计划从明年开始三年内向印度投资逾1亿美元，通过双品牌战略赢得印度市场。苹果作为华为主要的竞争对手自然不会落后，品牌形象的构建可以帮助厂商们赢得更多市场。本次的秋季发布会让我们看到了一个火力全开的苹果，或许下一次，iPod复活也并非一个遥不可及的梦。

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