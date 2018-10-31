【中关村在线新闻资讯】10月31日消息，据知情人士爆料，法拉第未来向员工们发布了内部邮件。因恒大健康违约，法拉第未来再次出现了资金问题。最终，他们不得不决定采取临时措施来应对。其中，将近500名核心员工将会被保留。



法拉第未来发布内部邮件：保留500名核心员工（图片来自于www.sohu.com）

内部邮件中还提到，未来两个月左右的过渡期内，今年5月1日之后加盟FF的员工大部分将会在11月和12月停薪留职；对于5月1日之前加盟的500名员工，将会继续留在公司推进FF 91 量产交付工作，但工资需要临时下调。法拉第未来目前还在寻求继续融资，以求让公司正常运转。

此前，一名法拉第未来美国员工向国内媒体表示，从2018年11月1日起，大部分员工将要furlough（休假），只有少部分员工留下，该名员工预计，留下的人少于100个，并且只拿最低薪水，此状态预计至少会持续两个月。更早以前，FF官方曾表示，FF全球近2000人，其中美国有1300人。更早一点，FF已发布第一轮降薪裁员通知，并通知称，公司还不得不进行裁员。

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