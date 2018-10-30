复活的MacBook Air与史上最贵iPad Pro

北京时间10月30日晚10点，苹果于纽约布鲁克林音乐学院 Howard Gilman Opera House 现场举行了为期约两个小时的发布会。会中，苹果在众人的“意料”中发布了三款产品，而“意外”的则是众人并没有想到产品细节是那么的令人惊艳。

“复活的”苹果MacBook Air

一亿MacBook Air用户中 76%源于中国

在公布最新的MacBook Air之前，库克在会中宣称MacBook Air在全球使用人数过亿，并且76%的用户源于中国，此次发布的MacBook Air较现款有着较大升级，其依旧保持了13.3英寸且采用“Retina”视网膜显示屏相对上代颜色成像提升48%



Retina”视网膜显示屏



新品植入苹果T2芯片

而且新品升级Touch ID并植入苹果T2芯片；具有超高安全性、支持安全启动。同时具备SSD控制功能，以及更多的安全特性，使得用户数据安全得到有效保障。



详细配置

而在配置方面，升级英特尔第八代酷睿处理器（i5 8250Y双核处理器）、最高支持16GB DDR4 2666MHz内存，最大支持1.5TB大容量固态硬盘。机身体积相较老款MBA缩减17%，厚度缩减10%，重量为2.75磅（约1.24kg）。最终发布会中公布的售价为1199美元，出货时间为11月7日。

厚道“甜品级”的Mac Mini



新款Mac Mini发布



作为Mini电脑领域的标杆型产品，苹果Mac Mini未迷你PC行业树立了典范。而在今天的发布会上，Mac Mini系列终于时隔多年后再次更新。其硬件支持8-64GB内存、最高支持2TB SSD、支持苹果T2安全芯片、搭载4个雷电3接口、支持HDMI 2.0视频端口，并且升级英特尔第八代酷睿六核心、四核心处理器，英特尔核芯显卡。



部分配置一览



接口设计



全新的Mac Mini依旧配置了丰富的接口，4个雷电3接口堪称豪华配置。从配置上来说，799美元的起步价可以说非常“厚道”了。

即将引领一个时代的新iPad Pro

这一次的发布会上所用时间最久的，也是硬件变化最大的应该就是更新的两款iPad Pro产品了，这两款屏幕尺寸分别为11英寸和12.9英寸。产品最大的亮点在于更新了A12X处理器、支持Face ID和边框更窄的全面屏设计。



新iPad Pro

在屏幕上，新iPad Pro使用了类似iPhone XR的liquid视网膜显示屏，分辨率分别为2388*1668（11英寸）和2732*2048（12.9英寸），所以两块屏幕的PPI均为264。两款新品均支持True Tone（原彩显示）、P3色域以及ProMotion自适应刷新技术。





大小和重量上，11英寸的iPad Pro仅有468g，三围为247.6*178.5*5.9mm；12.9英寸的iPad Pro重量为631g（蜂窝网络版为633g），三围为280.6*214.9*5.9。

两款新iPad Pro均搭载了全新的A12X处理器，7nm制程的A12X容纳了100亿个晶体管。在硬件参数上，A12X一共有8个CPU核心和7个GPU核心。存储上，新iPad最高支持1TB的最大容量。





新iPad Pro将此前的lighting接口改成了USB Type-C接口。因此，新iPad最大能够支持5K显示输出，而且可以使用iPad给iPhone充电。此外，为了连接外设，iPad Pro外壳上还留有磁力接点和智能接点。





同时，Apple Pencil也获得了更新。新的Apple Pencil采用磁吸设计，而且能够无线充电，只要你的Apple Pencil与iPad连接就能够充电。同时更新的智能键盘不在需要电池和充电即可直接连接iPad，并且可以调整角度。

写在最后：不断迭代的“溜缝”佳作

其实在发布会前，很多用户早已预料到将会有以上三款新品的发布。然而在此次的发布会中，并不仅仅是“炒冷饭”这么简单，有些曾经谣传“寿终正寝”的产品重新赢来的迭代；有些“例行更新”的产品却又惊艳四座。





Mac Mini和MacBook Air重现市场表明了苹果并没有放弃这两大产品，新产品非常有诚意并且有在有着不错品控的同时，又能够强保了工薪阶层足矣认知的价格。而新iPad Pro更是开启了“全面屏平板”的新时代。

多款已经成型且相似的产品思路，不同的创意和最终表现，或许苹果的眼光和诚意已经全部投入在这三款新品中，相信在年终Q4的这一时间段，销售额或许能够验证一切！





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