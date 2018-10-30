移动、联通、电信用的什么招数平均每天赚4.3亿

近日，移动、联通、电信三大运营商公布了2018年度的新一季度财报，从财报数据来看，中国移动仍然占据老大哥的位置，其中，移动前三季度纯利润高达950亿人民币，同期增长3.1%，但是营收方面为5677亿元，同比竟然下降了0.3%，在提速降费的大环境下利润率反而提高了，相比较移动，中国电信和中国联通可没挣那么多，中国电信营收2849.7亿人民币，净利润191亿，中国联通营收2197亿，净利润34.7亿，电信和联通的净利润加起来还不够移动的四分之一，三者营收加起来平均每天净赚4.3亿，可以说天文数字了。





提速降费政策已经持续了很久，从语音通话漫游费到流量漫游费的取消，确实能够看到政策带来的福利，终于不用负担一些因为异地带来的额外费用了，从运营商的营收来看，语音通话的收入逐渐减少，在向着流量数据费用转化，也符合移动互联网的热潮。





不得不说三大运营商的营收基本没受到提速降费的影响，那么真的是用户们用得更多了吗？最近几年，各运营商新出套餐层出不穷，各种无限流量畅享套餐琳琅满目，然而用户吐槽声还是不减，流量是不漫游了，但是套餐内的不够用，再办加油包又特别贵，所以很多用户纷纷转用互联网套餐，因此又不得不办理新号码，对很多老用户造成了困扰。总而言之，三大运营商落实政策实施的脚步还不能停下，真正实现流量通话用得起、实惠为民的目标还有一定的距离。







你的流量套餐够用吗？你会经常办理流量加油包吗？

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