早报：1分钟看完苹果秋季发布会 FF员工停薪留职

【科技早餐】

1分钟看完苹果秋季发布会：新iPad和MacBook推出

昨天晚间，苹果召开了今年第三场产品发布会。发布会上，新款iPad Pro、MacBook Air以及MacBook Mini无疑是这场发布会的亮点。

发布会伊始，苹果复活了两款经典MacBook系列电脑，分别为新款MacBook Air和Mac Mini。

此次新款MacBook Air升级了五个部分：Retina屏幕、Touch ID、蝴蝶键盘、Type-C接口和性能配置。配备8GB内存的产品起步价为1199美元，今天接受预购，11月7日出货。

除此之外，苹果另一大经典系列Mac Mini也进行了更新。新款Mac Mini支持8-64GB内存、最高支持2TB SSD、支持苹果T2安全芯片、搭载4个雷电3接口、支持HDMI 2.0视频端口，并且升级英特尔第八代酷睿六核心、四核心处理器，支持英特尔核芯显卡。Mac Mini起步价为799美元，今天接受预定，11月7日发货。

发布会的最后，苹果拿出了此次发布会的重头戏，也就是新款iPad Pro。在屏幕上，新款iPad Pro使用了类似iPhone XR的liquid dispaly，支持True Tone（原彩显示）。体积上，新的iPad只有5.9mm厚，而且整体体积也比前代缩小了25%。

两款新iPad均搭载了全新的A12X处理器，接口由lightning变成了Type-C，因此支持5K显示输出。同时，Apple Pencil也获得了更新。新的Apple Pencil采用磁吸设计，而且能够无线充电，只要你的Apple Pencil与iPad连接就能够充电。同时更新的智能键盘不在需要电池和充电即可直接连接iPad，并且可以调整角度。

两款iPad Pro屏幕尺寸分别为11英寸和12.9英寸，售价分别为799美元（约合人民币5600元）和999美元（约合人民币7000元）起。旧的10.5英寸iPad也降价到了649美元。

Zol点评：两款经典电脑回归，果粉们相信吗，怎不叫人泪流满面。



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