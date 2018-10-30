鼎好电脑城拟57亿卖身瑞士基金 一个时代结束

【中关村在线新闻资讯】10月30日消息，据彭博社报道，一家名叫瑞士Partners Group Holding AG的私募基金公司正在跟台湾开发商鼎固控股洽谈，拟收购位于北京中关村的鼎好电子大厦。



鼎好电子大厦或将被整体出售

知情人士说法，瑞士Partners Group Holding AG拟出资57亿元（约合8.2亿美元）整体收购鼎好电子大厦。据了解，鼎好电子大厦位于中国“硅谷”中关村核心区域内。大厦本身除了电子商城之外，还包括两座写字楼，其中入住有众多科技公司，以及创业孵化器企业。

目前，这项谈判还在进行中，不过消息人士透露，不能确保双方能达成交易，也不排除出现竞购者的可能。

鼎好大厦电子卖场已开始大规模清退

中关村是国内最大的消费电子集散中心之一，太平洋广场、中关村e世界、鼎好、海龙和科贸这几大卖场引领着中国电子类产品消费的风向标。

2003年鼎好大厦电子卖场开业，是中关村电子卖场走向顶峰的标志。因为它首次在经营方式上实现了创新，推行了商场规划以及主题分区，成为当时中关村地区第一家商场式的电子商城。其他方面如设置独有的导购系统、触摸屏设置、以及吊旗指引,更首开电子商城以POS机付款的先河。



电子卖场里冷清的摊位

辉煌了十几年之后，中关村开启了“去电子卖场”大转型。2011年太平洋电子数码广场首先退出市场；2015年中关村e世界关闭；2016年，经营了17年的海龙电子城停业；如今曾经有中关村旗舰电子卖场之称的“鼎好大厦”也最终没有逃脱转型的命运。

根据当前最先消息，鼎好大厦电子卖场一到四层，已经开始了清退工作。如今年七月份到期的商户将不再续租，则在今年11月底到期的商户也正在进行清退前工作。总体上，电子卖场今后将从鼎好大厦彻底消失。



电子卖场里已经清退的商户

瑞士Partners Group私募基金

Partners Group总部位于瑞士，是一家全球性的私人市场投资管理公司，为850多个机构投资者提供服务，管理着780亿美元的资产。该公司迄今为止已在私人房地产领域投资150亿美元，并在全球范围内收购了200多个房地产开发项目。

虽说当前交易双方还没有传来确切消息。但是可以预见的是，今后鼎好大厦将跟电子卖场说再见。按照中关村整体规划，2020年底，中关村大街及周边地区将持续产生具有中关村原始创新、技术服务能力及商业模式创新优势的创客群体和企业集群。

目前，鼎好大厦已经引入了像创新工场、哒哒英语，汽车之家以及中关村在线这样的互联网公司，以及创业创新型企业。

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