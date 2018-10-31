Waymo开测收费模式：自动驾驶商业化时代来了

谷歌旗下的无人驾驶公司Waymo日前宣布，该公司已经在今年三季度增加了Early Rider项目的参与人数，并开始测试定价模型，已经有用户为乘坐Waymo自动驾驶车辆付费。

可以说，Waymo的这一举动，实际上已经拉开了自动驾驶商业化的序幕。



Waymo开测收费模式（图片来自http://www.sohu.com/a/271772175_610300）

Waymo为商业化已经准备了很久

Waymo的前身就是那个大名鼎鼎的Google X自动驾驶项目部。他们从2009年就已经开始做自动驾驶相关实验。一直到2016年谷歌才正式将自动驾驶汽车开到公路上进行路试。

这时，谷歌的自动驾驶试验车辆已经在计算机模拟路况中行驶了上亿英里，并做了大量的技术积累，以及形成了完成的测试体系。

也就是当前谷歌在为自动驾驶技术上，专门建立了结构化测试区名为“Castle”。在此处通过栅栏分隔，设定了规模庞大的测试道路和交叉路口，建立了超过20000个不同场景的模拟场地。

而且测试之前，无人驾驶车辆还会先进行虚拟道路测试，而且无人驾驶车要学会一个任务要经过超1000万公里的虚拟测试。与此同时，还有很多无人驾驶车辆会在“Castle”进行模拟场景演练。

最后谷歌会把这些数据进行整合，形成结构性数据。

这样做的目的是，力求让自动驾驶车辆真正上路时做到“万无一失”。有了这些技术支持之后，在2016年，谷歌Waymo正式在美国亚利桑那州凤凰城郊区试点无人驾驶，并于2017年4月推出一项名为Early Rider的自动驾驶项目。一年多来，Waymo为该项目的400多名参与者提供免费出行服务。

而通过实际路试，谷歌Waymo已经积累了大量数据。本月初，Waymo宣布其在公共道路上已行驶超过1000万英里，较2月份时的500万英里翻了一倍。同时Waymo通过计算机模拟了接近70亿英里的行驶里程。

除了技术积累之外，Waymo在2017年从谷歌的Google X部门独立，也是其进行商业模式探索的重要一步。这样的Waymo更加独立，面对市场变化时也能做到迅速转型，不受谷歌的监管拖累。

同样，Waymo的商业化模式探索，也将直接影响到谷歌对于未来自动驾驶投入。目前，Waymo已经采购了8万辆无人车，2万辆捷豹I-PACE将作为高端的士车型，其余6万辆克莱斯勒Pacifica则是常规车型。

不只是谷歌，其他玩家也在考虑自动驾驶商业化

除了谷歌之外，自动驾驶领域有很多玩家。互联网企业如中国的百度、阿里巴巴、腾讯等；传统汽车厂商也是争相加入，如通用、福特、奥迪大众等等。

目前大家都在积极探索自动驾驶的商业场景。这里主要是因为目前自动驾驶技术上竞争非常激烈，也就说谁先落地商业化场景，谁能树立标准，然后就能阻止相应的竞争对手进入。

同时自动驾驶的研发和路试相当的费钱，谁能够找到商业化场景，就意味着谁就能够从这激烈的竞争中活下去。

前段时间，本田拿钱又出力，找上了通用一起做自动驾驶。也就已经说明当前巨头抱团取暖已经是一种趋势，未来自动驾驶行业将进入第一轮洗牌阶段，收购和合作市主流。

当个别厂商实验完成相应的商业化场景之后，自动驾驶行业将会进入到第二轮洗牌。届时上游技术厂商，下游生产厂商的分化将会更加明显。

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