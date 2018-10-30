小米等公司被财政部点名：因为逃避税收

【中关村在线新闻资讯】10月30日消息，财政部日前发布的《2018年会计信息质量检查公告》（下称《公告》）显示，在2017年度会计执法检查中发现，互联网行业呈现轻资产运营、股权与债权投资相互交织、管理架构与法人实体分离、业务运营无疆域限制等突出特点。部分企业跨境转移利润、逃避缴纳税收等问题比较突出。

这其中小米、苏宁易购、二三四五、乐视网、三七互娱等多家公司被点名。



小米等公司被财政部点名（图片来自http://tech.ifeng.com/a/20181030/45203882_0.shtml）

小米公司表现出的问题是：

公司存在部分费用摊销核算错误、对外赠送商品未作为视同销售行为申报缴税、报销发票管理不规范、费用管理制度不完善等问题。

按照增值税法律的相关规定，企业对外赠送礼品虽然并不获得收入，但仍需按视同销售行为，参考同类货物的价格计征增值税及企业所得税。

此项规定主要为了避免出现税法漏洞，避免企业以赠送不收款为名不缴税。对外赠送商品视同销售行为，既堵住了漏洞，也使增值税链条完整。但目前仍有部分企业对外赠送商品未按视同销售纳税。

苏宁易购表现出的问题是：

公司存在资产转让未同时结转递延收益531.89万元、未充分完整披露售后回租事项所形成的收入对当年利润的影响程度、重复申报研发费用加计扣除342.28万元等问题。

按照企业所得税法律的规定，研发费用原来可按照实际发生额的50%加计扣除。今年，为了促进科技研发，该项政策调整为按实际发生额的75%加计扣除，同时还允许境外研发实际发生额的80%在境内研发三分之二以内加计扣除。

这本是一项有利于研发的税收激励政策，但重复申报研发费用就会增加扣除，减少纳税，涉嫌违法。

二三四五公司表现出的问题是：

公司存在列支以前年度费用造成2016年度多计费用397万元；递延所得税税率使用不正确，影响递延所得税资产267万元等问题。

根据我国企业所得税相关法律的规定，多列支费用将少缴纳税收，也涉嫌违法。

乐视网表现出的问题是：

公司及子公司存在计提资产减值准备未核销；子公司年度报告关联方交易披露不全面；2016年列支以前年度费用支出。

此外，该公司及子公司还存在未按合同约定的借款用途使用借款、多开增值税发票未及时冲回、子公司实收资本不到位等问题。

根据我国增值税的法律相关规定，多开增值税发票如果不及时冲回，将涉及虚开增值发票的风险，通常开票的金额与真实交易金额必须相符。

三七互娱表现出的问题是：

该公司存在会计核算不当、少计缴税费、内控管理不规范等问题，其中：多计收入35.14万元，少计缴企业所得税11.69万元。

部分企业做出回应

针对财政部所点明的问题，当前苏宁易购已经作出回应，称2018年会计信息质量检查公告是基于财政部进行的2017年财政部会计监督检查。该检查的目的是发现会计事务所执业质量存在的问题。公告显示财政部在检查中发现苏宁存在的 “资产转让未同时转递延收益531.89万元、重复申报研发费用加计扣除342.28万元”问题，此问题为财政部在检查时发现的会计事务所执业质量存在的问题，而非所谓的“逃税等问题突出”。

以下是苏宁回应全文：

1.2018年会计信息质量检查公告是基于财政部进行的2017年财政部会计监督检查。该检查的目的是发现会计事务所执业质量存在的问题。公告显示财政部在检查中发现苏宁存在的 “资产转让未同时转递延收益531.89万元、重复申报研发费用加计扣除342.28万元”问题，此问题为财政部在检查时发现的会计事务所执业质量存在的问题，而非所谓的“逃税等问题突出”。

2. 根据新发布的《企业会计准则——应用指南》的规定，递延收益科目核算《政府补助》准则确认的应在以后期间计入当期损益的政府补助金额。财政部指出的 “资产转让未同时转递延收益531.89万元”是指苏宁的会计师事务所在确认收入时没有同转递延收益，与纳税无关，且事实上苏宁已经就该收入全额、依法、及时地缴纳了税款。

3. 关于“重复申报研发费用加计扣除342.28万元”该重复申报问题存在，是会计工作中的失误，其导致苏宁漏缴了以342.28万元为基数计算得出的40万余元的所得税。

4. 对于财政部会计信息质量检查公告中提及的问题，苏宁高度重视，已经组织公司内部进行认真核查，对于指出的会计事务所执业质量问题已立即采取整改措施，并将引以为戒。

依法纳税是企业的基本社会责任，自创业起，28年来，依法纳税、诚信纳税一直都是苏宁恪守的基本原则。苏宁易购2017年年报显示，全年纳税总额约为40亿元。未来，苏宁将继续恪守这一基本原则，在积极主动承担企业社会责任的同时，严谨对待会计等相关部门日常工作。但主观偷税逃税绝对不存在！

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