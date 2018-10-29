支付宝助力小微经营者：将为码商报销5亿门诊费

10月28日至30日，福州市政府联合支付宝主办了首届天下码商大会。会上，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋宣布，助力线下小微经营者数字化经营的“天下码商成长计划”将全面升级。





蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋

计划包括支付宝将为1亿小微经营者提供数字化经营工具；2018年底前多收多保要覆盖5000万码商，为码商实际报销门诊看病费用超过5亿元；网商银行的贷款服务三年内要服务3000万小微企业和个体经营者。



在天下码商大会现场的一项调研数据表明小微经营者们对未来生意充满信心：近七成的码商认为自己“明年会比今年赚更多”。



支付宝宣布升级码商成长计划，将为1亿小微经营者提供数字化经营工具

近亿小微商家上“码” 背后的意义远不止支付

福州市相关负责人曾表示，“2017年底，福州90%以上的实体店将有望全部支持移动支付”。时隔一年，如今的福州无论是遍布街边的店铺里、还是川流城市的出租车上，市民都可以轻松扫码完成支付，本地码商群体相比去年也扩大了4倍。

方便消费者、避免假钞、记账方便，这些都是移动支付明显的优势，但“码商”的精髓不只是收钱便利，线下的小微经营者借由二维码实现了数字化经营，从而获得营销、贷款、理财、保险、赊账进货、经营分析等多维金融科技服务。

今年5月，支付宝联合生态伙伴推出了“码商成长计划”，为线下近一亿码商提供“保障”和“成长”两大方便助力：码商可以通过“多收多贷”获得网商银行等金融机构提供的贷款；通过“多收多赊”享受到一站式进货服务并有机会赊购；此外，码商还可以在支付宝“商家服务”通里过商家信用获得免押服务，在生意经上了解经营知识；多收多保、“你敢收，我敢赔”计划则立足于降低码商的生活和经营风险，解决后顾之忧。

房租、水电、进货资金周转难，是困扰武汉码商段思飞的经营难题，今年春节，她发现开店一年多的经营流水，让她在支付宝上的“多收多贷”有了不少贷款额度，试着申请借了2万，提交申请后一秒就到账了。段思飞说：“多收多贷不只解了燃眉之急，更让我学会了有意识地经营规划”。

类似段思飞这样的变化也发生在全国数千万码商身上。支付宝最新数据显示：一年时间内，已经超过300万码商通过“多收多贷”获得贷款，用于扩大经营；700多万码商通过支付宝“商家服务”直接进货；“多收多保”服务为码商提供免费的门诊费用报销金，已经覆盖数千万码商，平均每天有2万码商在支付宝上申请门诊报销金。



第一届天下码商大会正在福州朱紫坊举办

近七成码商认为明年会更好

2003年，中国出现了“网商”群体，而2018年，由于移动支付的普及和金融科技的发展，而成为了“码商”崛起的元年。根据《码商：2018中国小微商家发展报告》显示，

超过40%的店铺营业时间超过12小时，过半实现月营业额3万以上，勤劳致富是他们身上的典型标签，但与此同时，近半数码商异地经营，还面临着看病就医等难题。

在码商大会上，井贤栋表示，支付宝和蚂蚁金服用科技要为小微经营者搭建一座桥梁，助力他们尽快搭上数字化快车。他将一张二维码称做桥梁，通过这张小小二维码，小微经营者可以接受到n种服务。

这些服务包括支付宝将为1亿小微经营者提供系列数字化经营工具，实现“一本帐、一盘货、一群客”，即“门店数字化”、“数字化供应链”、“数字化用户运营”。

他希望为码商群体带来实实在在的收益和帮助，今年年底前多收多保要覆盖5000万码商，为码商实际报销门诊看病费用超过5亿元；网商银行三年内要服务3000万小微企业和个体经营者，并且贷款平均利率在2017年已经整体下降一个百分点的基础上争取继续下调。

除此之外，蚂蚁金服还将联合100位企业创始人，为1000万小微商家定制100堂经营成长课程。

“数字中国建设不能少了小微经营者，他们是数字经济重要的参与者、共建者！他们可以让城市生活更美好、让老百姓更有幸福感，这个群体是中国经济的明日之星、活力之源，他们需要被关注、尊重和支持”，井贤栋表示。

各方的助力让小微商家信心倍增。根据大会现场的数据调研显示，68%的码商认为明年会比今年赚更多，31%的码商计划在一年内扩大经营规模，25%的外地码商计划五年内在经营所在的城市买房。他们认为擅用新工具、善于抓住年轻客群是经营的“制胜法宝”，现场的码商集市也最能体现这一特点，他们中有抖音网红码商丽江石榴哥、也有因为手艺而上热门节目《人生一串》的烧烤店主阿龙。





“数字中国”少不了码商 科技服务小微创新机遇多

今年5月，在华盛顿召开的世界银行大会上，井贤栋曾向全世界分享了中国的“码商”如何通过一张二维码获得数字时代的金融服务，获世界银行行长金墉评价“科技推进普惠金融的典范”，称其真正改写了行业格局。

一张小小的二维码背后，也有着诸多的暖科技。例如支付宝上的“多收多保”现在已经实现了2分钟申请，1秒钟审核，2小时到账。在上线7个月的时间里，依靠20多人的团队，服务了数千万的码商。目前AI技术在多收多保的贡献度已达50%以上。而区块链理赔技术的加持，将审核时间缩短至1秒内，大大提升了服务码商群体的效率。

在中国数字化转型过程中，除了工业、新零售等，也包括码商这个庞大的群体。行业专家分析认为，码商群体的出现，是互联网与商业结合的最后一块版图，也是在贷款、保险等多领域待挖掘的商业蓝海，在服务码商中蕴藏着大量创新机会

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：支付宝助力小微经营者：将为码商报销5亿门诊费http://news.zol.com.cn/701/7019499.html