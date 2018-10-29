B2 FinTech科技金融全球峰会:11月27香港开幕

AI与区块链等新技术的快速发展，正在全球范围内，加速推动传统互联网的变革、创新和商业重构。在这样的大浪潮下，B2 FinTech科技金融全球峰会暨颁奖盛典，将于11月27日在香港洲际酒店正式召开。



B2 FinTech科技金融全球峰会（图片来自http://www.huodongxing.com/event/5452225179300?td=2522383404925）

B2 FinTech科技金融全球峰会暨颁奖盛典是由香港大公文汇传媒集团·大公网、B2 FinTech全球峰会组委会主办，中企信学院联合主办，《央视财经论坛·香港》组委会、上海交大中国企业发展研究院、BFGA区块链基金全球联盟等国内外近10家全球顶尖学府、研究机构等合作举办。

本次盛典以“区块链（技术和应用）的今天和明天”为主题，邀请到近百家全球顶尖投资专家、基金机构、行业领袖、优秀海内外项目方、以及媒体单位等，将深入探讨和研究行业未来和发展。

与此同时，2018央视财经香港论坛也将同期举行。该论坛是由中央电视台、大公报联合打造，距今已经走过了九个年头。其已经成为立足于香港，连接港澳台与内地，在经济、科技、金融领域方面的常态化、专业化沟通交流的重要平台。

除了科技金融全球峰会之外，此次盛典还将举办全球新兴项目创始人和全球投资者的投资对话路演。

作为科技行业领先的专业媒体，中关村在线将作为媒体合作伙伴，对会议和论坛内容进行深入报道。

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