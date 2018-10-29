NV黄仁勋荣登2018年度全球表现最佳CEO榜单

【中关村在线新闻资讯】10月29日消息，日前《哈佛商业评论》（Harvard Business Review ) 公布了2018年度全球表现最佳CEO前一百名，其中NVIDIA首席执行官黄仁勋荣登榜单第二名。

NVIDIA CEO 黄仁勋（图片来自https://mp.weixin.qq.com/s/RZiZjWQ4nOLvnTGUgWupNg）

《哈佛商业评论》认为，即使这些上榜公司都面临着一系列外部压力，包括精明的竞争对手、要求严苛的客户、追求利润的投资者以及不利的政治和经济形势等，但是在其CEO的带领下，公司仍呈现出显著的持续发展势头。



在全球百佳CEO榜单中，有34位拥有工程学学位，比拥有MBA学位的人更多。对此，华盛顿邮报（The Washington Post）评论称：“这一趋势既反映出了技术驱动型CEO的出色表现，也同时可以看出许多公司对工程背景的开放态度。”



全球百佳CEO榜单前十名（图片来自https://mp.weixin.qq.com/s/RZiZjWQ4nOLvnTGUgWupNg）

还有一些评论认为，有工程学背景的CEO们会越来越多，因为对每家公司来说，科技和数字化的重要性都变得越来越高，即便是对于那些IT行业以外的公司。

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