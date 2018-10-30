早报：魅族会推出5G手机 iPhoneXR首周900万台

【科技早餐】

黄章称魅族肯定会推出5G手机：目前只是试验

此前高通在4G/5G峰会上公布了2019年使用骁龙X50调制解调器的OEM厂商名单，众多手机厂商悉数在列。其中，5G领航计划的伙伴则包括联想、OPPO、vivo、中兴等。然而，魅族没有出现在高通此次公布的名单中，对此魅族科技创始人黄章回应：“5G第一波只是试验版，合适的阶段我们必然会推出5G手机”。

Zol点评：5G自然是未来手机厂商争夺的重点，魅族势必不会落后于人。



黄章称魅族肯定会推出5G手机：目前只是试验（图片来自于www.sohu.com）

【行业热闻】

●Apple Pencil 2支持按钮：可实现多种操作

上周末，致力于在 iOS 系统中挖掘苹果新设备信息的开发者 Steve Troughton-Smith 找到了关于第二代 Apple Pencil 的内容。根据 他的发现，Apple Pencil 2 的型号为 B332，并且在侧面有按钮。当用户点按按钮、双击按钮或者在按钮上滑动时，可以实现不同的操作，比如更改笔刷尺寸或笔刷颜色。

●乐视网第三季度财报公开：净亏损3.86亿元

昨天晚间，乐视网发布2018年第三季度报告，第三季度，乐视网实现营业收入3.64亿元，同比下降34.24%，实现归属于上市公司股东的净亏损3.86亿元。 1-9月，乐视网实现营业收入13.48亿元，同比下降77.88%，实现归属于上市公司股东的净亏损14.89亿元。

●分析师看好iPhoneXR 首周出货900万部

上周的研究报告中，知名分析师郭明錤承认，iPhone XR的预定情况比9月发售的iPhone XS和XS Max差。但是，罗森布拉特证券公司的分析师张军（Jun Zhang）则认为，在iPhone XR发售的首个周末，它的全球销量预计会达到900万台。不过，此前张军的预测更加大胆，他的预测甚至达到了1000万台。

●智能门锁人脸识别风险高 国监局建议消费者停用

国家市场监管总局昨日发布智能门锁消费提示称，经风险监测发现，搭载人脸识别功能和远程开锁功能的智能门锁安全风险较高，建议消费者尽量不使用或关闭人脸识别功能和远程开锁功能。 日前，国家市场监管总局组织开展了智能门锁质量安全风险监测，发现智能门锁产品在远程开锁和人脸识别方面风险较高，在感应卡识别开锁方面隐患较多，另外在密码逻辑安全、抗电磁干扰、指纹识别等方面程度不同地也存在隐患。

●蚂蚁短租与途家网整合完成：上线海外房源

近日，民宿和短租公蚂蚁短租宣布全面上线海外房源，APP首页将增设海外专题。届时有超过10万套，覆盖565个海外目的地的房源可供蚂蚁用户们预订选择。据介绍，本次上线是蚂蚁与途家海外房源端的库存打通。之后，途家海外房东可以把民宿房源通过蚂蚁分销售卖，用户也可以在蚂蚁平台上预订到途家海外民宿。

●贾跃亭回应顾颖琼诽谤案：是非曲直 自有日月

贾跃亭在美国诉顾颖琼诽谤一案近日尘埃落定，法院向顾颖琼下达了一项永久性禁令，将永久禁止顾颖琼发布任何针对贾跃亭及其家人的虚假言论。10月29日，贾跃亭转发了该新闻并且评论道：“是非曲直，自有日月”，以表明自己对于胜诉的态度。

●梁建章：中国创新能力比现在人均GDP超前很多

在携程19周年司庆盛典上，携程联合创始人、执行董事局主席梁建章从经济学与人口学的角度分享了他对于旅游行业发展的观点。梁建章认为，中国经济前景还是值得看好的。中国作为亚洲的创新中心，创新能力卓越超前，比现在中国的人均GDP超前很多，这将带动中国人均GDP水平继续拉升。

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