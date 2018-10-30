最近两年，许多科技巨头都纷纷推出了不同形态的智能音箱产品。这些智能音箱有着明确的市场划分，但大多数都具有一个科技感极强的外形。很少有人会拿游戏或者动画的造型去设计音箱，毕竟这样的设计看起来很难让人接受。



IP反哺智能硬件 腾讯没有新游戏也能赚钱（图片来自于www.youxiputao.com）

企鹅又做了第一个吃螃蟹的人。上周末，王者荣耀三周年音乐会上，腾讯正式对外公开了王者荣耀智能机器人。这款智能机器人以游戏中吕布的Q版设计为造型，搭载了游戏陪玩、生成赛后视频、音乐播放、天气预报以及新闻资讯等功能。

腾讯方面对于这样的一款产品非常重视，虽然正式公布是在王者荣耀三周年的音乐会上，但早早就有主播拿到了这款智能音箱并在直播节目中进行了体验。显然，通过知名主播来带动用户的购买欲望是腾讯的初期策略。

从功能上我们不难看出，王者荣耀智能机器人实质上就是一台智能音箱。也正是因为它所集成的人工智能技术，让所谓的陪玩和自动生成赛后视频成为了可能。

官方介绍中，陪玩功能也是王者荣耀机器人最大的卖点。吕布可以针对玩家的对阵情况，在对战期间向玩家介绍相关英雄的技能特点。同时，吕布还会为玩家的精彩发挥鼓励。最为关键的是，吕布还可以智能识别玩家的精彩操作瞬间，将其快速生成赛后视频并发送至用户手机。这些功能无疑都需要人工智能技术所支持，而智能音箱的核心技术与之相同。

腾讯也曾推出过其他智能音箱产品。今年4月的时候，腾讯正式发布了首款自研智能音箱听听。与大部分智能音箱类似，听听也采取了圆筒式设计，并配备了众多智能音箱的惯常功能。然而，这款产品并没有掀起多大风浪，699元的价格相比市面上的其他同类产品也缺乏竞争力。



IP反哺智能硬件 腾讯没有新游戏也能赚钱（图片来自于www.tech.ifeng.com）

王者荣耀机器人吕布和听听则两种完全不同思路的产物。腾讯公司半年以来受制于审批制度的改变，并没有推出全新的爆款游戏，但《王者荣耀》的热度依旧不减。根据Sensor Tower给出的2018年第三季度移动应用市场分析报告指出，《王者荣耀》在全球手游收入榜中依旧占据第一名的位置，足见其火热程度。

恰好也是在今年四月的时候，笔者曾经写过一篇有关腾讯IP战略的文章。整体环境不景气的情况下，腾讯似乎重新开始重视旗下IP的发展，而《王者荣耀》在大获成功之后成为腾讯的王牌IP似乎也无可厚非。

IP与有竞争力的硬件相结合，自然可以借力打力获得更多的用户。王者荣耀机器人的竞争力并不在他的价格，1499元的价格显然在智能音箱市场并不吃香。对于《王者荣耀》玩家尤其是主播来说，生成精彩集锦这样的功能无疑有着极大的吸引力。把特定人群的需求通过技术实现并推广出去，腾讯无疑是这方面的行家。



IP反哺智能硬件 腾讯没有新游戏也能赚钱（图片来自于www.sohu.com）

2018年可以称得上是腾讯重拾IP战略的一年，在这种环境下，IP与智能硬件合体的王者荣耀机器人应运而生。王者荣耀机器人最终销量究竟几何我们并不清楚，但腾讯经营智能硬件产品线的思路，无疑值得更多厂商学习。

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