iPhone XR卖那么贵竟然要抢购，原来是国内的功劳

苹果秋季新品发布带了基本没有什么改变的iPhone XS和大屏版的iPhone XS Max，除了依旧备受吐槽的刘海屏不变，价格倒是噌噌上涨，苹果索性推出了个廉价版的刘海屏手机iPhone XR，不仅屏幕变成了廉价的LCD，就连摄像头也变成了单摄，不仅如此，整体外观上，iPhone XR的边框宽度甚至比8plus还要宽，这个倒退的设计是让人忍受不了的，更难接受的是，所谓的廉价版手机却售价6499元起，够买两部国内旗舰手机了。





然而上周iPhone XR开售了，销量情况可以说让人出乎意料，本来网上骂声一片却挡不住“真香”党的竞相购买，苹果还自信打出了iPhone XR要拼手速的标语，事实也证明了这一点，苹果的自信也许是对的，据国外媒体报道，首批iPhone XR的供货量达到三百多万台，值得注意的是其中三分之二被用于中国市场，不得不说吐槽声最大的中国市场反而获得了足够的重视。





从侧面来讲，苹果对中国市场的重视也确实发挥了作用，iPhone XR上独特的双卡双待功能是iPhone XS上所没有的，只有更贵的iPhone XS Max上才拥有，但是从价格上来讲，苹果对中国市场的关注还不足，即使所谓的廉价版也不能在价格上拥有一定的优势，不仅如此，苹果在中国市场的表现愈加艰难，国内品牌层数不穷的创新给苹果带来了前所未有的挑战。





你认为苹果的iPhone XR足够有诚意吗？你更愿意购买新款中的哪一款呢？

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