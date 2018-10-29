iPhone XS的美颜功能，要成为历史了！

近日，关于iOS 12.1的消息已经被传出，据大部分运营商称，在30日的苹果新发布会中iOS 12.1就将被发布。关于这次的iOS 12.1，它就将上线一些新功能，例如FaceTime支持同时32人聊天以及增加70多个Emoji表情等等。值得一提的是，之前曝出的iPhone XS美颜功能将会在这个版本中被取消。





相信之于前几项功能，大家还是更关心iPhone XS的美颜功能，毕竟在此之前它曾经也被戏称为“美颜门”。其实美颜这种功能在国内还是非常常见的，像现在国内的主流品牌手机基本上都会有自带美颜功能。

然而，国外的用户并不这么看，iPhone XS的自带美颜功能在他们看来非常不适应，他们声称用iPhone XS自拍出来的照片不是原来的自己。当然，可能也正是因为国外用户的强烈不满才让苹果做出了取消iPhone XS自带美颜的决定。





在相机中除了这个改变以外，iOS 12.1还将如了全新的实时景深控制功能，这样就在用户使用人像模式的时候可以在景深方面进行及时调整。

这样看来，苹果在这次iOS 12.1中做出的改变还是很多的，而对于喜欢自拍的新iPhone用户来说，取消自带美颜不知道能否让你们适应，所以升不升级还是要三思而后行啊！

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