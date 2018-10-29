340亿美元！IBM官宣收购Linux巨头Red Hat

【中关村在线新闻资讯】10月29日消息，IBM官方宣布，将以340亿美元收购Linux巨头Red Hat。如果一切顺利，预计该交易将在明年下半年完成。



IBM官宣收购Linux巨头Red Hat（图片来自https://www.cnbeta.com/articles/tech/782009.htm）

IBM在公告中称，两家公司已达成最终协议，IBM将以每股190美元的现金收购Red Hat所有已发行股份，总价值约为340亿美元。未来Red Hat将作为IBM混合云团队独立运营。

对于这项交易，IBM方面表示该笔交易加速了IBM的高价值业务模式，使IBM成为新兴的1万亿美元增长市场中排名第一的混合云提供商。“通过此次收购，IBM将继续致力于红帽的开放式治理、开源贡献、参与开源社区和开发模式，以及促进其广泛的开发人员生态系统。此外，通过专利承诺、GPL合作承诺、OIN和LOT网络等工作，IBM和Red Hat将继续致力于持续的开源自由”，IBM方面表示。

Red Hat总裁兼首席执行官Jim Whitehurst表示：“开源是现代IT解决方案的默认选择，我对Red Hat在企业中实现这一目标所发挥的作用感到非常自豪。与IBM合作将为我们提供更高水平的规模、资源和能力，以加速开源作为数字化转型基础的影响，并将红帽带给更广泛的受众。同时保留我们独特的文化和坚定不移的开源创新承诺。“

IBM在公告中还称，除了Cloud之外，IBM和Red Hat还将继续构建和增强红帽合作伙伴关系，包括主要云提供商，如AWS、微软Azure、谷歌云与阿里巴巴等。与此同时，红帽将从IBM的混合云和企业IT规模中受益，帮助他们将开源技术组合扩展到全球业务。

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