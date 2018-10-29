早报：马斯克谈私有化闹剧 那条推文很值得

【科技早餐】

马斯克谈私有化闹剧：价值2000万美元的推文很值得

特斯拉首席执行官伊隆-马斯克（Elon Musk）在微博网站Twitter上发推文称，那条让他和公司各被美国证券交易委员会（SEC）罚款2000万美元的推文“很值得”。 这个推文是回应他的一个Twitter粉丝的提问所写的。在这条推文发布前一个小时，马斯克还发布了另一条推文称，他将会暂时告别Twitter“几天时间”。

Zol点评：仔细想想，2000万美元的教训，确实很值得。



马斯克谈私有化闹剧：价值2000万美元的推文很值得（图片来自于www.tech.qq.com）

【行业热闻】

●谷歌Gmail迎来里程碑：活跃用户数量达到15亿

日前谷歌Gmail官推邮箱发布推文，庆祝Gmail活跃用户达到15亿，这是谷歌产品的又一个里程碑。这意味着Gmail邮箱的用户数量在过去大约三年时间里中增长了50%。在2016年2月，谷歌宣称Gmail邮箱的活跃用户达到了10亿。现在全世界有75.3亿人，这也就是说，全世界平均每五个人拥有一个Gmail账户。

●斯坦福大学研制出新型无人机：载重超体重40倍

瑞士洛桑联邦理工学院和美国斯坦福大学的研究人员合作开发出了一种新型的无人机，它的最大载重可达其机身重量的40倍。这种小型无人机叫做FlyCroTugs，它包含绞盘、黏合装置和微型倒钩系统，可以连接和运载任何货物。而且，这种无人机还可以根据具体的使用情景进行改装，例如它还可以添加辅助装置，如轮子。

●ofo退押金周期再次延长：延长至15天

近日，有记者在ofo缴纳了199元的押金之后，实测发现，发起退押金后，退款界面的确显示“预计0-15个工作日原路退回支付账户”。从公开报道来看，ofo退押金说明几度变化，其退款期已经由3个工作日延至10个工作日，再延至现在的15个工作日。

●转型依旧强劲！Windows用户数量突破15亿

今天，微软通过Numbers页面更新了他们的数据，再次重申了使用Windows的PC数量为15亿台。当然，我们不知道这个数字的日期是从哪一天达成，但鉴于该网站在休耕数年后刚刚刷新，因此可以认为这是最近的。

●供应商再次立功！新iPad Pro采用Type-C接口

近日，充电头网从供应链获悉，新款iPad将弃用苹果的Lightning充电接口，转而更换为时下最主流的Type-C。对于苹果来说，让iPad Pro使用USB-C接口是一件必然的事情，因为这样可以提高它的效率。这将是苹果在iPad上继Lightning接口取代前30Pin接口的又一次重大更新。

●电动汽车厂商拜腾考虑IPO：进一步扩张业务

电动汽车生产商拜腾CEO及共同创始人毕福康(Carsten Breitfeld)对德国汽车周报表示，可能进行IPO，为扩大业务筹措所需资金。Breitfeld表示，由于相关业务的资本密集型特点和我们的扩张，在股票市场上市的话题将变得有意义。

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