今年双.11来点不一样 现金直降爱奇艺会员送不停

今年双.11来点不一样的体验！10月27日起，我们ZOL同城购服务会集合热门品牌进行为期10天的线上线下促销优惠活动！届时，您不仅能够通过百度搜索到您心仪的产品和价格，还了解到身边零售店的接地气优惠活动！包括戴尔、苹果、华为、OPPO、vivo、小米、魅族、三星等品牌，涵盖笔记本、手机、智能家居、智能电动车、配件等产品，欢迎百度搜索或到店体验！



戴尔：进店购机送不停

活动期间戴尔回馈新老用户。只要到店即可获赠“随手礼”，下单购买任意产品还可以获赠“爱奇艺会员”；购买XPS13或G系列指定型号还将赠送XPS专属礼包或精美手提包！戴尔全国27个省市300家门店同步开始，欢迎使用同城购查找身边店铺了解产品和活动，到店体验购买！同样的品质不一样的体验，同样的价格不一样的暖心回馈。

（活动城市：上海、北京、四川、天津、安徽、山东、山西、广东、广西、新疆、江苏、江西、河北、河南、浙江、湖北、湖南、甘肃、福建、贵州、辽宁、陕西、黑龙江、云南、吉林）

迪信通：百城千店大优惠



迪信通是国内较大的零售连锁之一，与同城购达成战略合作。活动期间将借助同城购为大家服务，推出华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等品牌热销手机数码产品，个别机型直降2000元！更有机器人、自拍杆、无线耳机、移动电源等赠品好礼送不停！

（活动城市：安徽、福建、贵州、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、宁波、山东、上海、四川、天津、温州、梧州、西安、新疆、重庆、广东、辽宁、榆林、江苏、云南、湛江、山西、中启、内蒙、甘肃）

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【怎么搜？举个栗子！】

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