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    今年双.11来点不一样 现金直降爱奇艺会员送不停

      [  中关村在线 原创  ]   作者：郭云珍

    　　今年双.11来点不一样的体验！10月27日起，我们ZOL同城购服务会集合热门品牌进行为期10天的线上线下促销优惠活动！届时，您不仅能够通过百度搜索到您心仪的产品和价格，还了解到身边零售店的接地气优惠活动！包括戴尔、苹果、华为、OPPO、vivo、小米、魅族、三星等品牌，涵盖笔记本手机、智能家居、智能电动车、配件等产品，欢迎百度搜索或到店体验！

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    戴尔：进店购机送不停

    　　活动期间戴尔回馈新老用户。只要到店即可获赠“随手礼”，下单购买任意产品还可以获赠爱奇艺会员”；购买XPS13或G系列指定型号还将赠送XPS专属礼包或精美手提包！戴尔全国27个省市300家门店同步开始，欢迎使用同城购查找身边店铺了解产品和活动，到店体验购买！同样的品质不一样的体验，同样的价格不一样的暖心回馈。

    　　（活动城市：上海、北京、四川、天津、安徽、山东、山西、广东、广西、新疆、江苏、江西、河北、河南、浙江、湖北、湖南、甘肃、福建、贵州、辽宁、陕西、黑龙江、云南、吉林）

    百城万店购优惠 ZOL同城服务在身边

    迪信通：百城千店大优惠

    　　迪信通是国内较大的零售连锁之一，与同城购达成战略合作。活动期间将借助同城购为大家服务，推出华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等品牌热销手机数码产品，个别机型直降2000元！更有机器人、自拍杆、无线耳机、移动电源等赠品好礼送不停！

    　　（活动城市：安徽、福建、贵州、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、宁波、山东、上海、四川、天津、温州、梧州、西安、新疆、重庆、广东、辽宁、榆林、江苏、云南、湛江、山西、中启、内蒙、甘肃）

    　　更多优惠信息，请您使用手机百度搜索相关品牌或产品型号，即可了解活动信息以及离你最近的实体活动店面。

    　　【怎么搜？举个栗子！】

    　　手机百度搜索型号或品牌（戴尔或华为Mate 20）），点击搜索结果首页有“实体店”标识的商品卡，即可快速找到身边实体店，前往线下门店体验购机，享受更多优惠好礼！

    ZOL同城购

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/701/7018382.html report 1537 　　今年双.11来点不一样的体验！10月27日起，我们ZOL同城购服务会集合热门品牌进行为期10天的线上线下促销优惠活动！届时，您不仅能够通过百度搜索到您心仪的产品和价格，还了解到身边零售店的接地气优惠活动！包括戴尔、苹果、华为、OPPO、vivo、小米、魅族、三星等品...
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