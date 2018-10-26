经历了2个月的期待，国行版华为Mate20终于在今天下午正式发布。最近几年，多款华为新机都成为了当时的“世界第一”。今年上半年时，华为就发布了世界首款后置三摄像头的智能机华为P20。此次Mate 20自然也不例外，人们的焦点也自然转移到了世界第一款7nm处理器——麒麟980的身上。



7nm定胜负 超越苹果的华为拿出了真东西（图片来自于www.androidcentral.com）

事实上，除了7nm制程工艺之外，麒麟980还创造了多项第一，包括全球首款基于Cortex A76 CPU定制开发、全球首款双核NPU、全球首款商用Mali G76 GPU、全球率先支持LTE Cat.21，峰值下载速率达到1.4Gbps、全球首款可以支持LPDDR4X颗粒，最高主频达到2133Mhz。

今年9月份的柏林IFA大会上，华为首次公开了麒麟980处理器。在当时的发布会上，华为就向世人展示了其强大的运算能力。作为全球首款消费级7nm制程工艺芯片，麒麟980相比前代产品工艺性能提升20%，能效提升40%，晶体管密度提升1.6倍。不过，人们更关心的地方在于，性能上的提升究竟可以带来怎样的使用体验。所幸的是，如何向人们讲清这些问题早就在华为的计划之中。

两年前开始，各家芯片厂商就开始了7nm制程工艺的争夺。然而直到去年，7nm移动SoC芯片的量产都是一个大问题。当时就有传言，2018年7nm制程工艺处理器将会量产，不过仅有两家厂商会采用这种处理器，分别是苹果和三星。

让人意想不到的是，无论是三星还是苹果，新机最终都没有采用7nm制程工艺处理器。反倒是华为，最终实现了弯道超车，推出了麒麟980。华为的目的也很简单，争夺7nm处理器的同时，能够在人工智能领域获得先发优势。



7nm定胜负 超越苹果的华为拿出了真东西（图片来自于www.google.com）

麒麟980拥有两个专用的NPU，这也是全球第一的。华为麒麟AI首席科学家芮祥麟在9月份的一次演讲中曾经提到，麒麟980中配备两个专用NPU，正是为了让华为的手机可以更好的配合人工智能技术。

去年，华为就对外开放了HiAI Foundation平台，他们希望能够依靠这个平台帮助他们设计出更好的芯片，同时让不太懂机器学习的客户也能调用接口，实现他们自己的应用。经过了一年的努力，HiAI Foundation平台日臻完善，而麒麟980的强劲性能则可以帮助用户更多的实现机器学习。



7nm定胜负 超越苹果的华为拿出了真东西（图片来自于www.google.com）

除了性能之外，安全也是华为一直所追求的。华为的云服务现在已经初具规模，然而很多事情无法由云服务单独完成，需要在端侧去完成。这也意味着，高性能的处理器芯片可以提升人工智能的运算能力，让更多的处理过程可以在端侧完成，也是提升用户体验和保障安全的一种重要手段。

过去10年来，华为累计投入研发费用3921.1亿元，占同期销售毛利的32.9%，而华为手机也一直给人一种价格偏高的感觉。从今年全系列Mate 20国行版的价格来看，处理器性能的提升并没有让华为继续提升他们的价格，反而让手机价格的走势趋向平稳。这样的措施也代表了华为商业策略上的转变。处理器研发所投入的成本已经不会对华为手机的价格产生巨大的波动。

处理器对一家手机厂商来说无疑是核心竞争力。苹果之所以自主研发A系列处理器，正是为了摆脱其他厂商的束缚。这样的考虑放到华为身上也不例外，尤其是专利意识越发强烈的今天。中国厂商在芯片领域长期处于落后的局面，并因此受制于人。华为深知这一点，于是花费巨大精力研发麒麟处理器，并最终取得了多项世界第一的成就，殊为不易。

从余承东喊出超越苹果开始，华为的进取心就可见一斑。在现在的华为人眼中，智机高端市场仅有苹果与华为两家进行竞争。余承东曾明确向员工表示，华为必须做世界第一的产品，世界第二没人能记住。追求决定高度，要么不进入，一旦进入一个领域，就要成为这个领域的王者。求其上者得其中，求其中者得其下。或许正是这样的心态，才让华为成为了真正与苹果掰手腕的玩家。

全球市场反超苹果之后，华为给自己设定的目标就远非一个明确的对手公司，而是成为整个市场的领导者。人工智能和7nm制程工艺芯片是整个行业下一步争抢的对象，华为无疑已经占据了一定的优势。明年，整个市场的争夺将会更加激烈，这对于消费者来说无疑是一件好事情。

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