早报：法拉第未来与恒大健康仲裁结果出炉

【科技早餐】

●都说自己胜利了！法拉第未来与恒大健康仲裁结果出炉



法拉第未来发布声明称，此次取得决定性胜利。FF正寻求与全球投资人合作。声明称，令人遗憾的是, 作为FF最大股东的恒大健康却置公司和全体员工及其家庭的利益而不顾, 反而恶意破坏FF的现金注规划, 违反协议约定拒绝解除对FF的相关资产保全, 导致FF应急融资计划受阻, 不得不采取新员和全员降薪的方式自艾。



恒大发布公告称，2018年10月25日，时颖收到紧急仲裁的结果，仲裁员驳回SmartKing彻底剥夺时颖融资同意权的申请，并于较早驳回SmartKing突然提出的解除SeasonSmart资产抵押权的新申请。作为临时救助措施，为支持SmartKing的业务发展和保护股东的共同权益，仲裁员同意SmartKing进行有严格条件的融资。

Z点评：从公告里面看，双方通过仲裁并没有改变现状。



法拉第未来与恒大健康仲裁结果出炉（图片来自mp.weixin.qq.com）



【行业热闻】

●马云：创新者有别人所没有的信念和决心

马云在以色列创新中心开幕式上发表关于创新主题演讲。马云表示，创新者是因为相信而看见，他们可能看上去像疯子，骗子，懒惰，靠不住，但他们有别人所没有的信念和决心。马云回忆：“阿里巴巴开始的时候，我去见了硅谷30个投资者，他们说你疯了，在骗人，电子商务在中国不会成功。但我们相信中国有这方面的未来，电子商务可以成功。当时美国的电子商务服务大企业，帮他们减少成本，我们则是要帮助小企业，帮他们增加收入。



●亚马逊第三季度营收566亿美元 净利同比飙升10.3倍

亚马逊今天发布了2018财年第三季度财报。报告显示，亚马逊第三季度净利润为28.83亿美元，与去年同期的净利润2.56亿美元相比增长10.3倍；净销售额为565.76亿美元，与去年同期的437.44亿美元相比增长29%。亚马逊第三季度每股收益超出华尔街分析师预期，但营收和第四季度营收展望则均未达到预期，导致其盘后股价大幅下跌近8%。

●谷歌母公司Alphabet三季度营收337亿美元 净利增37%

Alphabet今天发布了截至9月30日的2018财年第三季度财报。报告显示，Alphabet第三季度总营收为337.40亿美元，比上年同期的277.72亿美元增长21%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%；按照美国通用会计准则，Alphabet第三季度净利润为91.92亿美元，比去年同期的67.32亿美元增长37%。

●英特尔第三季度营收192亿美元 净利同比增42%

英特尔今天公布了2018财年第三季度财报。报告显示，英特尔第三季度营收为191.63亿美元，与去年同期的161.49亿美元相比增长19%；净利润为63.98亿美元，与去年同期的45.16亿美元相比增长42%。

●诺基亚CEO：未来两年将全球裁员数千人

电信网络设备制造商诺基亚今日表示，未来两年内将在全球范围内裁员数千人。早前诺基亚宣布了一项新的成本削减计划，目标是到2020年底每年削减成本7亿欧元。对此，诺基亚总裁兼CEO拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)在接受CNBC采访时表示，作为该成本削减计划的一部分，诺基亚在未来两年内将在全球范围内裁员数千人。

●B站与腾讯达成ACG内容生态领域战略合作

哔哩哔哩与腾讯联合宣布达成战略级合作，合作内容包括动画、游戏等ACG（Animation、Comic、Game）生态链条的上下游。根据双方披露的信息，腾讯将与B站在动画、游戏等方面广泛展开合作，主要包括：腾讯与B站在版权方条件许可的情况下互相开放动画片库；腾讯与B站在动画项目的采购、参投、自制方面，建立深度联合机制。



●疑微软正在开发模块化Windows 10操作系统

微软已经暗示该公司正在开发Windows Core OS 操作系统。根据Reddit的帖子，在DevOps企业大会上，微软展示了一些明确引用Andromeda和Windows Core OS项目的截图。显然微软仍在研究最有趣的Windows 10版本。Windows Core OS操作系统是微软尝试创建模块化平台，因此它可以适用于所有外形的设备，包括手机，双屏，平板电脑，笔记本电脑，台式机甚至是Hololens。

●传威马汽车正洽谈20亿元融资 估值将达到200亿元

两位知情人士称，中国电动汽车初创公司威马汽车（WM Motor Technology Co Ltd）打算在最新一轮融资中筹集至少20亿元(约合2.88亿美元)，这将让这家成立才不到四年的公司估值超过200亿元。威马汽车位于上海市，由吉利控股集团前高管沈晖于2015年1月创建。

●西部数据全球首发15TB机械硬盘“UltraStar Hs14”

现在，西数推出了新的Ultrastar DC HC620系列。Ultrastar DC HC620 15TB定位于企业级市场，主打密集写入型应用，技术上继续采用热管理叠瓦式磁记录(Host-Managed SMR)技术、HelioSeal磁记录技术，号称比上一代单位容量的待机功耗降低最多31％。

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【科技杂谈】

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