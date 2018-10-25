支付宝：下一个十年将进入刷脸办事时代

2018年10月24日支付宝发布了“网上办事十周年”报告，从2008年至今十年间，从单一从水电煤到五险一金、交通违章处理、医院挂号等，中国老百姓越来越多的事情从线下办变成了网上办理。由技术助力驱动发展，让复杂的事情变为简单，互联网时代改变了我们很多的生活方式。



支付宝副总裁邹亮

在如今看来，网上缴生活费并不是一件很难实现的事情，但在10年前，它还是给支付宝的团队提出了较大的考验，去旧纳新，打头战是最难的。为这样一件百姓生活事，十年间支付宝坚持通过技术改变它的运作方式。这其中更有那些勇于接受创新方式的机构单位，促成它的落地实现。

为了微小而美好的改变，支付宝已经坚持做了十年，过去缴水电煤要跑机构大门，还得排队等候去缴费，在北、上、广这样的一线城市中，人口较多，缴费的时间少则半天，多则一天时间。据支付宝“网上办事十周年”数据显示，从2008年起，十年间支付宝已为300余城市近5亿人提供包括政务办事、医疗服务、交通出行、生活缴费等在内的100余类服务，超过50%热门办事功能能实现网上办理。



上海国妇婴两年缴费窗口人流量差异对比

目前，北京、成都、广州、杭州、合肥、南京、上海、深圳、武汉、西安入选首批“十大不跑腿城市”，这十大城市超过7成主要业务可在线办理。









下个十年有望进入刷脸办事时代

2018年6月，国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》，要求到2018年底，“一网、一门、一次”改革初见成效，省级政务服务事项网上可办率不低于80%，省市县各级30个高频事项实现“最多跑一次”。随着国家对“互联网+政务”的更进一步透明化，相信在未来会有更多的便民服务通过手机网上就可办理。

同时，随着刷脸技术日渐成熟，已经在很多民生服务领域得到应用，未来，结合着图像识别、AI、区块链等更多技术，未来我们将会逐步进入刷脸办事时代，查询公积金、缴纳交通罚单、申报个税、领取身份证网证、电子社保卡等电子证件，人们都不再需要用一堆材料证明我是我。

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