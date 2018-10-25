早报:苹果因手机“降速门”被罚570万美元

【科技早餐】

●意大利率先开炮！苹果因手机“降速门”被罚570万美元

意大利反垄断部门宣布，将分别对苹果公司(以下简称“苹果”)和三星电子处以500万欧元(约合570万美元)的罚款。这两笔罚金与其“手机降速门事件”有关。之前，这两大手机厂商因利用软件更新来降低手机运行速度而被用户投诉。

Z点评：苹果其实是打着维护消费者权益的幌子，干着损害消费者体验的事情。



苹果因手机“降速门”被罚570万美元

【行业热闻】

●华为否认停止社招：将继续面向全球招聘优秀人才

媒体爆料华为日前内部发文，宣布原则上停止社招，特殊情况除外，该文由轮值董事长签发。对此，华为官方回复表示，我们将持续开放，面向全球吸收优秀人才，在公司新愿景下推进业务不断发展。

●微软发布最新财报 盘后股价涨超3%

微软发布了2019财年第一财季财报。报告显示，微软第一财季营收为290.84亿美元，与去年同期的245.38亿美元相比增长19%，不计入汇率变动的影响为同比增长18%；净利润为88.24亿美元，比去年同期的65.76亿美元增长34%，不计入汇率变动的影响为同比增长32%。在随后截至美国东部时间17：08（北京时间5：08）为止的盘后交易中，微软股价上涨3.44%。

●AMD三季度营收不及预期 盘后股价大跌20%

AMD公布今年第三季度财报显示，当季盈利略高于市场预期，但营业收入低于预期，AMD在业绩指引中预期的四季度收入同样低于市场预期。财报显示，AMD第三季度营收为16.5亿美元，较去年同期的15.8亿美元增长4%；净利润为1.02亿美元，较去年同期的6100万美元增长67%。受此影响AMD股价盘后跳水，本已收跌9.17%的股价跌幅进一步扩大，盘后跌幅一度超过22%。

●特斯拉第三季度净利润3.12亿美元 同比实现扭亏

特斯拉周三发布了该公司2018财年第三季度财报。数据显示，特斯拉第三季度营收为68.24亿美元，较去年同期的29.85亿美元增长129%；净利润为2.55亿美元，较去年同期的净亏损6.71亿美元扭亏；归属于普通股股东的净利润为3.12亿美元，较去年同期的净亏损6.19亿美元扭亏。受此推动，特斯拉股价在盘后交易中大涨逾10%。



●分析师：iPhone平均售价涨至800美元

投资银行桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)分析师托尼·萨克纳吉(Toni Sacconaghi)今日发布报告称，预计第四财季苹果iPhone的平均销售价格将达到800美元，创下历史新高，同比增长29%。对于苹果而言，虽然iPhone销量大幅增长的日子似乎已经结束，但苹果已经找到继续赚钱的方法：通过每部iPhone赚取更多利润。

●马斯克：希望2019年在华建厂 采用本地化设计、仅在中国销售

特斯拉CEO马斯克表示，第四季度将关注进一步改善效率，同时希望2019年开始在中国建厂，所生产的车辆将只在中国销售，并且中国工厂所生产的特斯拉汽车将只针对本土消费者设计。据透露，特斯拉预计第四季度资本开支项目包括中国土地购买、初步设计、以及围绕超级工厂Gigafactory 3的其他开支。

●台积电张忠谋：半导体要全靠未来的努力才能维持领先

台积电创办人张忠谋23日接受电台专访时表示，他“很习惯”现在的退休生活，但并不是完全退休，因为忙于写自传下册。谈到台湾地区半导体产业往后的发展，张忠谋认为要“完全靠未来的努力”，才能维持领先地位。



●传马蜂窝融资原已接近尾声 腾讯领投估值20亿美元

36氪从多个信源处了解到，马蜂窝在3个月以前开始进行本轮融资，领投方为腾讯，投后估值20亿美元，高鹄资本担任融资顾问。之所以历时较长的原因，据一位FA告诉36氪，“这是典型的D轮后大美元基金轮次，尽职调查过程比较长，以及各家美元基金对其变现能力不是特别满意，所以一直拖着。”

●苏宁易购：拟融资40亿元支持公司海外业务发展

苏宁易购发布公告称，苏宁易购今日公告称，为支持公司海外业务的发展，公司海外子公司苏宁国际集团股份有限公司及其下属子公司计划向境外银行等金融机构申请贷款，融资金额合计不超过40亿元，融资期限不超过3年。

●日本共同社：东芝内存公司最早明年秋季IPO

据日本共同社(Kyodo News)今日报道称，全球第二大NAND闪存制造商东芝内存公司(Toshiba Memory)最快将于2019年秋季IPO(首次公开招股)。东芝内存公司CEO成毛康雄(Yasuo Naruke)上个月曾表示，公司计划在2年至3年内上市。但根据日本共同社的报道，东芝内存公司最快将于未来一年内上市。显然，该公司也希望尽早上市

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