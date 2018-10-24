京东物流“无人机群”亮相2018互联网+博览会

2018年 10月 24日，第四届中国 ( 广东 ) 国际“互联网 +”博览会在广东潭洲国际会展中心开幕。京东物流在展会上，京东物流展示了涵盖京东供应链、京东快递、京东冷链、京东快运、京东跨境、京东云仓的六大产品体系。，未来这些设备将为物流企业提供多场景、定制化、智能化、一体化的供应链解决方案。



京东物流黑科技亮相互联网+博览会

“中国制造2025”为背景下，企业如何降低物流成本成为首要解决问题。这里京东物流展示定制化的系统解决方案，将为他们提供一个可以帮助合作伙伴实现原材料与半成品的高密度存储、高效精准取送。同时在仓储环节可以实现成品的立体存储、智能拣选以及厂区间物流转运；在零售环节可以提供无人超市、无人售卖柜等智能终端以及无界零售解决方案；在服务环节可以提供各种机器人带来的智能服务。







京东物流无人机



比如，在仓储环节，京东物流已经投用地狼、天狼、天马、分拣AGV、交叉带分拣机、AGV叉车、机械臂、巡检机器人等近20种自主研发机器人，无论是存储拣选、仓内搬运还是分拣码垛，均可以进行方案定制，满足全流程无人或人机协作等多种需求。在引领物流行业实现智能升级的同时，京东无人科技也从内部应用正式开始对外赋能，为电商、零售、物流、3C、制造业、快消品等各行业物流仓储及效率提升提供了个性化的解决方案。

京东物流为不同消费需求、消费场景提供全方位、一体化的物流解决方案，为消费者和合作伙伴提供更优质的品质服务，并将持续推进成本降低、效率提升和体验优化，实现价值体系的全面提升。



京东飞服

值得一提的是，10月18日在北京亦庄举行的全球智能物流峰会上，京东物流CEO王振辉宣布，北上广三个城市全面上线个人快递服务，为消费者带来高品质的快捷服务。“这是京东快递在个人业务市场的推进，以后不仅仅是商家，广大的个人消费者也能使用京东物流的服务。”在未来，京东物流将开通更多城市的个人寄件服务，并通过一系列措施持续升级服务体验。

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