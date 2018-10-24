【中关村在线新闻资讯】10月24日消息，北京时间昨天晚间，美的集团与小天鹅集团双双发布公告。美的将以发行A股方式，换股吸收合并小天鹅。与此同时，小天鹅A股和B股的股票将不参与换股，双方合并之后小天鹅的股票将会终止上市并注销法人资格。



美的集团成功合并小天鹅：小天鹅或终止上市（图片来自于www.tech.qq.com）

公告中提到，以小天鹅A股股本为4.41亿股，B股股本为1.91亿股为基数，剔除美的集团及Titoni持有的小天鹅股份，参与本次换股的小天鹅A股为2.02亿股、B股为0.97亿股，美的集团因本次换股吸收合并将发行的股份数量合计为3.42亿股，将全部用于换股吸收合并小天鹅。

值得一提的是，美的方面表示，合并完成之后，美的集团的控制权经不会发生变化。这次的合并也不会设计资产重组方面的问题。美的将会投入143.83亿元来完成合并换股。公告发布之后，美的集团换股价格为42.04元/股；小天鹅A股换股价格为50.91元/股，B股换股价格为48.41港元/股，相较停牌时都有一定的溢价。

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