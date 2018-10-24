智慧推动产业转型 2018中国（广东）国际互联网+博览会开幕

10月24日，第四届中国（广东）国际“互联网+”博览会（以下简称：“互联网+”博览会）在广州潭洲国际会展中心开幕，汇集全球700多家知名工业、互联网型企业参展，在“互联网+”前沿技术、数字化商业、数字化生活、创新创业、智能制造和机器人六大展区倾力展示国际前沿技术与产品。



2018中国（广东）国际互联网+博览会开幕

广东省人民政府副秘书长禄峰、中国国际贸易促进委员会副会长张慎峰、工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋等国家相关部委负责同志、省相关部门负责同志，市委书记鲁毅、市长朱伟等佛山市领导，以及英国王子迈克尔·肯特、德国汉诺威展览公司高级副总裁菲茨曼、汉诺威米兰展览会（中国）有限公司董事总经理刘国良等外宾出席开幕式并参观展会。



2018中国（广东）国际互联网+博览会签约仪式

与此同时，展会开幕式上海举行了12个重大项目签约仪式，总投资金额达90.17亿元。签约项目既有国家信息中心与佛山市区两级政府在数字政府建设方面的合作项目、也有清华大学、广东省科学院与佛山市在高水平产学研方面的合作项目、以及美的集团股份有限公司、阿里云计算有限公司等企业在“互联网+”智能制造等领域的产业合作项目，充分体现了“互联网+”在经济生活各领域融合发展的蓬勃态势。

佛山市委书记鲁毅代表佛山市向与会领导嘉宾致欢迎词。鲁毅表示，当前，以互联网、大数据、云计算为代表的数字革命正深刻改变着我们的经济形态和生活方式。佛山，是一座以制造业为根的城市，近年来更是坚持以智能制造为主攻方向，走“世界科技+佛山智造+全球市场”创新发展之路。他强调，随着港珠澳大桥的今天正式通车也为“一带一路”、粤港澳大湾区建设等带来新气象，佛山也愿和广大企业家一道，紧抓国家重大发展机遇，以“互联网+”为重要桥梁和平台共谋合作、互利共赢，在数字浪潮中智慧扬帆、创新远行。

国家工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋表示，在新形势下，全球范围正在运用互联网等新技术破解经济发展难题，不断强化“互联网+”时代背景下经济发展的主导权。我部近期印发的《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，就将大力发展工业互联网作为未来三年工作重点，以激发制造业创新活力、转型动力和发展潜力为主线，以智能制造为突破口，围绕制造业与互联网融合的关键环节，加快培育新技术、新产品、新业态、新模式，不断充实、提升、再造中国制造全球竞争新优势，推动制造强国建设。

广东省人民政府副秘书长禄峰强调，广东作为互联网大省、制造业大省，围绕实现高质量发展这一目标，必须深刻把握“互联网+”时代大融合、大变革趋势，充分发挥我省互联网规模应用综合优势，以加快新一代信息通信技术与工业深度融合为主线，在工业互联、人工智能、创新创业等方面培育具有“互联网+”基因的创新型产业，推动经济提质增效和转型升级。

CEBIT元素点亮互联网+博览会

今年“互联网+”博览会规模进一步扩大，突破5万平方米；引入世界顶级数字经济盛会CEBIT的“数字化商业（digital business）”和“数字技术（digital technology）”两大主题板块；并在专业化与国际化程度上明显提升，迎来了由英国皇室迈克尔·肯特王子亲自率领的英国展团空降佛山。还有多家CEBIT欧洲展商、AHK德商会、TUV南德、中德城市联盟等在展会现场集中亮相，展现智能城市运营、区块链、大数据处理、在线视频语言转换等最新产品方案。此外，国内互联网巨头百度、华为，以及中国移动、中国电信、中国联通、京东X、美的、深圳无人机协会、众陶联、众塑联、金蝶软件、中网信通、佛山农商银行、华数机器人、嘉腾机器人、隆深机器人、天太机器人、利讯达机器人等行业领先企业联袂展示数字互联时代新气象。



互联网+博览会现场

在为期四天的展会上，目不暇接的“国际化”元素将与“黑科技”多方位融合，掀起新一轮数字化经济浪潮。由迈克尔·肯特王子率领的英国展团将在众多尖端技术，如人脸识别、设计仿真、智能建筑、健康跟踪、智能城市等领域上演智能下的未来世界。京东X将展示京东无人黑科技，无人机、无人车、无人仓、无人超市等“无人”系列，让更多观众体验与感受“无界零售”的智能化未来与第三次物流技术的变革与发展。百度AI联合展团将集中呈现DuerOS人工智能操作系统、百度VR解决方案、百度AI开放平台，以及百度AI大巴的智能黑科技。智慧物流专区将带来智慧物流领域一线品牌如：霍尼韦尔、技田、李群自动化等众多企业将在现场展示相关技术与解决方案。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商则将演绎数字化技术应用的最新科技成果。

博览会同期还将举办23场主题论坛，包括“互联网+”中国智造高峰论坛暨全国轻工外贸基地发展大会、中国数字化工厂应用及发展大会、2018中国无人机产业发展高峰论坛、第二十届中国机器人及人工智能大赛、以及首届中国“AI+”创新创业峰会，为全球展商、观众、买家和媒体呈现华南地区乃至亚洲最顶尖、专业和精彩的“互联网+”饕餮盛宴。

当前，以互联网为代表的信息技术发展日新月异，并加速与经济社会各领域、各行业深度融合，成为提升国家和区域综合竞争力的重要因素。为贯彻落实国家“互联网+”战略部署，2015年，佛山在全国首创中国（广东）国际“互联网＋”博览会品牌活动，将博览会打造成为“互联网＋”技术的展示平台、交易平台、交流平台、带动平台以及合作平台，推动现有产业、社会管理等领域全面应用“互联网+”，培育发展新业态新模式，着力推动形成新的经济增长点。



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