【中关村在线新闻资讯】10月23日消息，北京时间今天上午，人民网举办了2018区块链技术秋季论坛。本次论坛以“赋能治理现代化、构建产业新格局”为主题，不仅上线了人民网区块链频道，还正式发布了《传媒行业区块链应用发展研究报告》。



赋能治理现代化 人民网区块链技术论坛在京举办

今年3月，人民网创投频道正式推出区块链资讯专区，迅速引起了社会各界的广泛关注和热烈讨论。随后，为回应行业关切、传递主流声音，人民网策划了旨在探讨区块链技术本质和落地前景的系列专访，主办了2018人民网区块链技术春季、夏季论坛以及中美创投峰会区块链分论坛等活动。本次秋季论坛也是人民网举办的第四场区块链技术论坛。

活动伊始，人民网总裁叶蓁蓁出席活动并致辞。他认为，区块链的本质是一套治理架构，加强对区块链的治理和规范，不仅有利于区块链的健康发展，更有利于提升国家治理体系和治理能力的现代化水平。



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他指出，区块链的行业现状可以概括为“四个没有改变”：第一，区块链作为新一代技术的定位没有改变；第二，区块链技术仍处于早期阶段并有待持续完善的状态没有改变；第三，区块链具有广泛应用前景的逻辑没有改变；第四，中央和各级主管部门积极推动区块链发展的态度没有改变。

目前，人民网在区块链领域已经初步形成了内容、科研、培训、资本“四位一体”的业务格局，未来将着眼于服务国家治理体系和治理能力现代化，把满足党政部门在区块链领域的有关需求作为重要的工作方向，并联合国内顶尖科研机构、大型互联网公司以及知名产业园区，共同为党政部门提供高质量的政策咨询、技术应用、人才培训以及产业与资本对接等服务。

致辞之后，人民创投区块链研究院执行院长赵亚辉正式发布了《传媒行业区块链应用发展研究报告》。在这份报告中，赵亚辉指出，在新技术的驱动下，媒体内容的网络传播呈现出移动化、社交化、视频化、互动化等新的特征和趋势，不断生产出更多具有吸引力的融媒体产品，这种趋势的变化核心是为了增强用户体验，提升用户粘性，促进用户转发与分享，不断壮大用户规模。但在这个过程中暴露出了内容质量有待提升，版权保护意识差，网络用户的注意力变得稀缺,信息安全问题时有发生，盈利模式过度依赖于传统广告，版权保护意识不足等问题。



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报告认为，现阶段，传媒的竞争主要依托大数据分析技术，让传播方式变得更加精准，有效渠道更加多样化，与读者的互动更加有效，这些新兴力量通过平台战略、大数据战略，建立起了中心化的流量基础，塑造出了新品牌，典型代表是：今日头条、一点资讯等。而区块链的出现，有望颠覆平台化的垄断收割模式。平台方抽走的利益，有望回到内容生产者和用户的手里。

报告建议，应当加大整合行业资源和产业融合力度，驱动企业数字化转型。区块链使内容生产、内容流通、受众群体的全域性，以及产业链协同趋势愈加明显，媒体应该进一步整合资源，扩展产业链。

今年6月，人民创投区块链研究院正式成立。通过扎实开展行业调研，深入走访一线企业，广泛搜集行业舆情，积极开展研究合作，得到了众多专家学者的认可与支持。共有16位行业顶尖科学家和前沿从业者，受聘人民创投区块链研究院专家委员会特聘专家，共同为推动区块链行业健康发展献计献策。

除此之外，迅雷CEO陈磊、大唐网络CEO杨勇以及海南生态软件园总经理也都进行了主题演讲。陈磊表示，基础技术创新实验室将围绕区块链底层技术开展研究，未来将充分利用迅雷集团在主链研发中的优势，为我国区块链行业的全面、健康发展提供支持。他认为，主链代表着一个国家的核心技术主权，不仅能够产生面向大众的应用，而且决定着各方参与的规则，能够据此构建一套真正开放的技术生态。当前，区块链技术的国际竞争主要集中在主链方面，我国需要大力发展底层主链技术，加快赋能实体经济。



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大唐网络有限公司CEO杨勇表示，旅游实验室未来将加强对基础理论、商业伦理、监管法律、实现路径的研究，以及加快技术落地、商业模式创新，以及区块链与5G、大数据等深度融合等方面的实验，用区块链技术赋能旅游产业发展。他认为，区块链之所以能够推动产业升级，根本动力是其对生产关系的改变。

海南生态软件园总经理、海南自贸区（港）区块链试验区发起人杨淳至表示，政策研究室和全国党政领导干部区块链培训基地是以赋能国家治理现代化为重要目标，通过组织各级党政机关领导干部全面学习研究区块链，以及开展区块链行业监管、鼓励、扶持、发展等方面的政策研究，有效推动区块链赋能国家治理体系和治理能力现代化。

活动最后，围绕区块链与治理体系现代化，以及如何破解区块链技术应用落地难题，与会技术专家、研究学者、企业高管充分交流思想、广泛凝聚共识，为切实推进行业发展给出了诸多中肯的建议。

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