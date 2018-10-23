刚刚 比亚迪首批纯电动巴士驶入尼泊尔

“我们相信，公共交通电动化的时代已经开始了。我们愿意将比亚迪的先进技术、产品与服务带到尼泊尔。相信在各方的努力下，尼泊尔的天空会越来越蓝、尼泊尔民众的生活会越来越好。”——比亚迪股份有限公司亚太汽车销售事业部总经理 刘学亮。

北京时间10月23日，比亚迪首批纯电动巴士交车仪式在尼泊尔首都加德满都举行。尼泊尔总理奥利（Khadga Prasad Sharma Oli）及相关部长和中国驻尼泊尔大使馆经济商务参赞处张帆；比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮；国内众多知名媒体参加活动仪式。



比亚迪向尼泊尔交付的五辆大巴之一

此次比亚迪共交付5台电动巴士(C6)和11台乘用车(T3)。而早在2018年7月，比亚迪E6纯电动汽车被选为尼泊尔总统办公室用车。这或许是比亚迪开拓电动车市场中最为落后的国家，但此次电动车交付对国情特殊的尼泊尔意义重大！

告急的环境污染威胁着尼泊尔仅存的经济支柱

作为世界十大污染城市的加德满都，槽糕的空气质量是尼泊尔难以回避的问题。由于经济等诸多因素，尼泊尔境内多数车辆已处“高龄”，可观的尾气排放成为其空气污染加剧的主要原因之一，汽车电动化成为尼泊尔的迫切愿望。



空气恶劣的加德满都（图片来自视觉中国）

尼泊尔地处喜马拉雅山南麓，旅游业正是尼泊尔的支柱产业，产值约占国民生产总值的29%。而日渐恶劣的环境污染正一步步的威胁着尼泊尔仅存的经济支柱；这对当地人文景观造成强烈冲击，威胁着蓝毗尼世界文化遗产的保存。

2017上半年，尼泊尔坚定选择发展新能源汽车，用电动车保护国内仅有的旅游资源。使用纯电动巴士作为旅游公交路线运营车辆，既带来更舒适的乘坐体验，还能保护旅游环境资源，守护世界屋脊下的净土。

新能源的推行 无疑是尼泊尔国情发展的强心剂



尼泊尔总理奥利（Khadga Prasad Sharma Oli）

早在2015年12月，尼泊尔总理府就尝试联系比亚迪。

当时尼泊尔总理府给比亚迪董事长兼总裁王传福写信，希望比亚迪能把电动车带到尼泊尔。信中曾提到：发展可替代能源是未来公共交通的方向，总理先生和尼泊尔政府对发展尼泊尔各地的无污染城市建设充满了热情。此外，尼泊尔奥利总理还亲自接洽比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮，邀请其在家中商讨电动汽车发展事宜。



比亚迪股份有限公司亚太汽车销售事业部总经理 刘学亮

尼泊尔本国并没有原油产出，100%汽油全部由进口的方式引入国内。新能源汽车的推行无疑是尼泊尔未来最为重要的一大步，节约国家进口成本成为调整民生状况最为直观的做法之一！

新能源趋势下背后的“电动化革命”！

尼泊尔的电动车交付是比亚迪正式签下尼泊尔迄今最大的电动车项目。为助力尼泊尔绿色交通电动化革命，尼泊尔总统也亲自选用比亚迪e6作为座驾。目前，尼泊尔总统，能源部长、电力局局长、国家计划委员会副主席等高级政府官员都将比亚迪e6选为座驾，用实际行动表明尼泊尔政府高度支持电动汽车发展，并点赞比亚迪电动车。



尼泊尔总统也亲自选用比亚迪e6作为座驾

比亚迪在新能源汽车方面的深入布局、高效且环保的电池技术以及对全球市场的耕耘促成了此次中尼两国意义重大的一次“合作”，这不仅仅局限体现在“一买一卖”的商用层面，而是参与到一个国家的重要发展砝码中。

未来，比亚迪将向尼泊尔提供整套的环境优化方案，通过继续考察和深究尼泊尔的用电、环境等多个维度进行不断的优化，将一片片蓝天还给加德满都。比亚迪无疑已经走在了行业最前端，为“中尼”两国数十年的深度建交填上了华丽的一笔。

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