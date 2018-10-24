早报:马蜂窝承认点评数据存问题 英特尔否认放弃10nm

【科技早餐】

●马蜂窝CEO陈罡：在点评数据方面存在部分问题

马蜂窝联合创始人兼CEO陈罡正式回应了近期业界质疑马蜂窝点评数据存假一事。陈罡表示，针对日前网上出现的“马蜂窝点评数据相关问题”，马蜂窝进行了自查，核查结果显示，马蜂窝在餐饮等点评数据方面存在部分问题，但远没有外界所表述的那么夸大，“马蜂窝已开始对相关问题进行整改，并重新梳理工作流程，堵住漏洞，对相关表述中涉及大量明显‘抹黑’行为，我们将交由法律判定”。陈罡强调。

Z点评：马蜂窝被曝出问题之后，其估值受到了很大影响，另外关于评论造假注水等问题再次受到用户关注。



马蜂窝CEO陈罡：在点评数据方面存在部分问题（图片来自http://www.cnecz.com/guandian/O2O/29943.html）



【行业热闻】

●雅虎将为史上最大安全漏洞案支付5000万美元赔偿金

雅虎已经同意支付5000万美元的赔偿金，并向美国和以色列的约2亿名用户提供两年的免费信用监控服务，此前这些用户的电子邮件地址及其他个人信息在有史以来最大的安全漏洞案中被盗。在这桩窃案中，约30亿个雅虎账号被黑客盗取，其中包括与俄罗斯之间存在关联的一些黑客。上述和解协议是在旧金山法庭达成的，覆盖了约2亿名用户拥有的10亿个账号。

●放弃10nm制造工艺？英特尔急忙否认

国外媒体Apple Insider报道，在经历了过去几年的多次延迟和量产问题后，英特尔将放弃10纳米制造工艺。对此英特尔反驳称，媒体关于其10纳米工艺失败的报道是错误的，并表示“我们在10纳米制程上取得了良好的进展”。在英特尔周四公布财报时，这一传言可能会得到坚定的证实或否认。



●苹果服务收入2020年或翻倍至490亿美元

Bernstein分析师Toni Sacconaghi分享的一份研究报告中预测，苹果公司仅今年一年在 App Store “搜索广告”这一项上就能赚到5亿美元。据其保守估计，到2020年，苹果的“搜索广告”业务收入可能达到20亿美元。Sacconaghi还表示，随着苹果“搜索广告”等业务的增长，苹果的“服务类”业务在2020年营收将有可能翻一倍，达到490亿美元。



●iOS 12.1将修复iPhone XS/XR相机HDR“美颜门”问题

苹果表示iOS 12.1发布时将修复其智能HDR相机系统中的一个错误，导致前置摄像头拍摄的照片过于平滑，该问题同时影响iPhone XS和XR。这一问题主要出现在智能HDR在拍摄自拍图像时为HDR处理选择了错误的基础框架。

●戴森电动汽车新工厂选址新加坡 2020年建成

英国科技公司戴森周二表示，该公司将在新加坡生产电动汽车。戴森计划2020年在新加坡建成一个新工厂，一年之后将投产首辆电动汽车。戴森公司是由英国亿万富翁、无线吸尘器詹姆斯·戴森的发明者创立的。早在2017年9月，他就通过邮件向全球员工宣布，戴森开始研发电动车，并将投资20亿英镑。据了解，目前戴森汽车项目团队已有400名工程师，成员主要来自特斯拉、宝马和阿斯顿·马丁。

●阿里辟谣“缩招”：是假新闻 为人才体系升级

针对网传“阿里巴巴全面缩减人员编制”的消息，阿里官方辟谣称，这只是阿里近期的一次人才盘点和人才体系升级。近日，有应聘者在职场社交应用上留言表示：阿里已全面缩减人员编制，所有业务线都不批offer，包括技术，近期招不上来的可能就会被砍掉了。对此，阿里有关负责人表示，人才和组织升级，是阿里巴巴人才组织体系多年来的独到经验，“以前有，以后仍然会有，而且必须要有，怎么可能没有？”

●腾讯回应投资收紧传闻:会综合考虑做最适当决策

据36氪报道，从今年下半年起，腾讯投资业务显著收紧，步调放缓。具体表现为：与业务弱相关的项目几乎暂停接触，已投项目因不符业务需求跟投停滞。而腾讯表示，今年以来，腾讯投资持续发展。对此腾讯回应，这种发展具体表现为，一方面持续进行智慧产业、游戏电竞、内容等领域投资及再融资，另一方面在前沿和企业服务等领域持续发力，例如AI，自动驾驶等，并加大对海外投资的布局，包括印度，东南亚，欧洲，南美等。



●美的集团：发行A股方式换股吸收合并小天鹅

美的集团发布公告称，美的集团拟以发行A股方式，换股吸收合并小天鹅，即美的集团向小天鹅除美的集团及TITONI外的所有换股股东发行股票，交换该等股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。美的集团及TITONI所持有的小天鹅A股及B股股票不参与换股，该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。

●Uber CEO：2025年在伦敦实现全部汽车电动化

Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)周二表示，Uber计划于2025年在伦敦实现其打车应用上的每一辆汽车均为电动汽车。另外，从明年年初起，Uber将为每次出行增加清洁空气费。早在去年9月，正值Uber在伦敦面临着工会、立法者和传统出租车司机的强烈抗议之际，Uber就曾表示，2019年底将停止在伦敦使用内燃机汽车，转而使用电动汽车或混合动力汽车。



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