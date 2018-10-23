    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 互联网头条 > 正文

    拒绝安卓！86%美国青少年钟爱iPhone

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    你下一部手机想用安卓还是 iPhone ？相信不少人的心里已经立刻有了答案，美国的青少年们也不例外。据外媒 Business Insider 报道，一份最新的调查报告显示 86% 的美国青少年表示一下部手机打算用 iPhone ，而仅有 10% 的人计划用安卓。


    图片来源：https://appleinsider.com/

    除了 2015 年春天，苹果对于青少年市场的吸引力可以说是空前的，并且在过去 5 年之内一直稳步上升。去年上文的提到的数字已经达到了 82%，今年竟然还在上涨。而且，除了 iPhone 以外 Apple Watch 在美国青少年心中的地位也相当高，据称 17% 的人表示苹果是除劳力士外最受欢迎的手表品牌。

    以上的调查基于来自美国 47 个州超过 8600 名青少年的回复。笔者猜测，该调查在中国将会出现完全相反的结果。虽然不知道为何美国学生这么钟爱 iPhone ，但“刘海屏”、“电池容量小”、“封闭系统”、“祖传 5W 充电头”、“贵”等代名词在今天的中国手机市场真会严重拖后腿。如果由你填写这份调查问卷，下一款手机你想用安卓还是 iPhone ？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拒绝安卓！86%美国青少年钟爱iPhonehttp://news.zol.com.cn/701/7015454.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/701/7015454.html report 836 你下一部手机想用安卓还是 iPhone ？相信不少人的心里已经立刻有了答案，美国的青少年们也不例外。据外媒 Business Insider 报道，一份最新的调查报告显示 86% 的美国青少年表示一下部手机打算用 iPhone ，而仅有 10% 的人计划用安卓。图片来源：https://appleinsider.c...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为mate20诺基亚x7华为畅享9PlusOPPOK1AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品