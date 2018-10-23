拒绝安卓！86%美国青少年钟爱iPhone

你下一部手机想用安卓还是 iPhone ？相信不少人的心里已经立刻有了答案，美国的青少年们也不例外。据外媒 Business Insider 报道，一份最新的调查报告显示 86% 的美国青少年表示一下部手机打算用 iPhone ，而仅有 10% 的人计划用安卓。





图片来源：https://appleinsider.com/

除了 2015 年春天，苹果对于青少年市场的吸引力可以说是空前的，并且在过去 5 年之内一直稳步上升。去年上文的提到的数字已经达到了 82%，今年竟然还在上涨。而且，除了 iPhone 以外 Apple Watch 在美国青少年心中的地位也相当高，据称 17% 的人表示苹果是除劳力士外最受欢迎的手表品牌。

以上的调查基于来自美国 47 个州超过 8600 名青少年的回复。笔者猜测，该调查在中国将会出现完全相反的结果。虽然不知道为何美国学生这么钟爱 iPhone ，但“刘海屏”、“电池容量小”、“封闭系统”、“祖传 5W 充电头”、“贵”等代名词在今天的中国手机市场真会严重拖后腿。如果由你填写这份调查问卷，下一款手机你想用安卓还是 iPhone ？

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