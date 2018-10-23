早报：华为Mate20不卖美国 戴威卸任ofo法人代表

【科技早餐】

●华为：今年不会在美国出售Mate 20和Mate 20 Pro手机

华为发言人周一发表声明称，该公司今年不会在美国市场上出售华为Mate 20和Mate 20 Pro手机；但同时补充称，用户或许能在美国的网络上使用兼容GSM（全球移动通信系统）的国际版Mate 20和Mate 20 Pro。具体来说，这些手机可在AT&T或T-Mobile的网络上运行。

Z点评：华为就是任性，完全不在乎美国这点市场份额。



早报：华为称Mate20不在美国卖（图片来自https://tech.sina.com.cn/t/2018-10-23/doc-ihmuuiyw0728475.shtml?cre=tianyi&mod=pctech&loc=6&r=25&doct=0&rfunc=12&tj=none&tr=25）



【行业热闻】

●ofo要卖？创始人戴威已经卸任公司法人代表

ofo运营主体北京东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称“东峡大通”）已更换法人代表，由原来的ofo创始人兼CEO戴威变为陈正江。对于公司此番调整，ofo方面表示为正常的人事变动，不会影响公司运营，ofo的实际控制人仍为戴威。

●恒大FF澄清欠薪纠纷 恒大健康收盘大涨17.27%

恒大FF日前澄清了关于此前欠薪纠纷，并否认停止发薪。恒大FF称，自恒大入股FF之后，对基层员工进行了合同换签工作，调整了发薪日。该60余名员工并没有与恒大法拉第签任何劳动合同，并且目前未到公司规定的发薪日期。

●折叠手机之外 传三星或推柔性屏可折叠PC

与可折叠智能手机一样，三星正在与显示器制造商合作，开发具有可折叠显示屏的笔记本电脑，这些笔记本电脑不仅可以简单地折叠。虽然这在许多情况下都很有用，但我们仍然无法找到真正有用的途径。也就是说，看看三星推出新的可折叠笔记本电脑以及它可能带来的规格将会很有趣。

●工信部：9月户均使用流量超5GB 同比增长162%

工信部发布了9月份通信业经济运行情况。报告显示，电信业务收入增速持续回落。前三季度，电信业务收入累计完成9915亿元，同比增长3%。截至9月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.5亿户，同比增长10.9%。其中，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达12.9亿户，占移动电话用户的83.7%；4G用户总数达到11.5亿户，占移动电话用户的74.3%。

●苹果谈iPhone XR：用户无需担心低分辨率显示屏

对于外界和用户对iPhone XR低分辨率显示屏的担忧，Phil Schiller表示：“我认为判断显示屏的唯一方法就是看它，如果你看不到像素，那么在某些时候这些数字并不意味着什么，有些人相当武断。“至于为什么iPhone XR在iPhone XS和iPhone XS Max推出一个多月之后才推出，Phil Schiller只是简单地说:”这是因为它已经准备就绪”。

●分析师：明年第一季度iPhone XR将占全部出货量的50%

Appleinsider引述古根汉证券（Guggenheim Securities）分析师希哈拉（Robert Cihra）预期，iPhone XR出货量表现将优于iPhone 8与iPhone 8 Plus。虽然低价策略可能会压低整体iPhone的平均销售价格（ASP）表现，但iPhone XR推出可带动市场需求，并有助第四季营运表现。

●上海发通知：年底前清退不符条件网约车车辆和驾驶员

2018年上海市网络预约出租汽车平台企业约谈会举行，上海市交通委执法总队、市公安交警总队、市运输管理处联合约谈上海市16家网约车平台企业。要求上述16家平台企业对现有网约车和私人小客车合乘服务的驾驶员进行一次全面核查和清理，在2018年12月31日前全面清退不符合条件的车辆和驾驶员，并基本实现网约车平台公司、车辆和驾驶员合规化。

●马斯克称将开发"宠物模式" 保证车内宠物安全和凉爽

特斯拉在软件升级中推出了一项名为“车内过热保护”（Cabin Overheat Protection）的功能，以保证车内儿童或宠物的安全。这一功能能让汽车在一段时间内保持一个比较安全的车内温度，即使在汽车熄火的时候也是如此，只有配备了特斯拉独有的大型电池组的电动汽车才能做到这一点。

●中国联通：前三季度净利87.80亿元 同比增长116.6%

中国联通今日发布了未经审核的2018年前三季度财务数据报告。根据报告，中国联通前三季度整体服务收入预计约为人民币2000.13亿元，比去年同期上升6.5%。中国联通权益持有者应占盈利预计约为人民币87.80亿元，比去年同期明显上升116.6%。

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【科技杂谈】

不温不火的58同城 只能靠虚假信息上头条了吗？





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