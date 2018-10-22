读懂数字化趋势 第四届互联网+博览会即将开幕

2018中国（广东）国际互联网+博览会即将在10月24日，在广州潭州国际会展中心举行。本届大会主题是主题为“数字浪潮、智创互联”。



第四届互联网+博览会即将开幕

中国（广东）国际互联网+博览会，对于很多人来讲他很陌生，但是该展会已经举办了三届，本届展会是她在中国落地的第四个年头。

为什么说是落地，因为中国（广东）国际互联网+博览会就是德国CEBIT大展在中国落地版本。它之所以没有向CES以及MWC样，在中国依旧延续CEBIT的名称，很大一部分是想着更切合中国的国情，与中国制造2025相结合。

因为从本质上讲，CEBIT（或互联网+博览会）跟CES以及MWC有很大区别。后两者很像是一个大型的技术秀场，参会者更乐于展示新技术，新趋势。对CEBIT（或互联网+博览会）则侧重点是展示新技术最新的应用场景，已经成熟技术的交流展示，并且最终在展会平台上去促成合作。

说白了CEBIT（或互联网+博览会）更务实。

2018中国（广东）国际互联网+博览会马上就开要开幕了，那今年的展会又有哪些亮点，又会带来怎样参展体验呢？

德国CEBIT元素加入，让互联网+博览会成为中德双方交流合作平台

今年CEBIT展会迎来全新转型，从关注ICT、数字化解决方案的2B重心，向更聚焦创新技术、数字化趋势转型。这其中，CEBIt将向2018中国（广东）国际互联网+博览会引入其成功经验，即引入其全新的两大展览主题：数字经济（d!conomy）与数字技术（d!tec），数字经济（d!conomy）展区将聚焦数字办公、流程和数据管理、安全、通信、设备以及基础设施，展示企业和政府成功实施业务数字化所需的实际解决方案和技术。



德国电气与电子工业协会（ZVEI）

其中数字技术（d!tec）展区致力于通过颠覆性技术对商业模式进行数字化转型，窥探数字化未来发展趋势。这将更加贴合本届大会“数字浪潮、智创互联”的主题。

除了CEBIT成功经验的引入，来自德国的参展阵容也是空前强大：知名企业包括德国CEBIT精选展团、英国展团、AHK德商会、TUV南德、中德城市联盟等。

这里中德双方还将举办高端论坛，即中德（佛山）智能制造合作大会，由德国电气与电子工业协会（ZVEI）、佛山中德工业服务区管委会联合主办，佛山机器人学院、中德工业城市联盟承办，论坛围绕中国智造2025计划对接德国工业4.0概念展开探讨，致力于开拓佛山企业的国际视野，提升企业国际化，让佛山企业真正实现智能制造。



人工智能机器人

AI、物联网、智能机器人、云计算等众多技术亮相

目前，中国制造正在从全球产业链的中低端向中高端迈进。它的背景是新一轮科技革命和产业变革的发生，它带来的影响是国际产业分工格局正在重塑。

在此背景下，以互联网+传统产业，带动产业升级成为一种新的方向。如AI、物联网、智能机器人、云计算等众多技术在全产业链中做推广。

这里以百度、华为、中国移动、中国电信、中国联通、京东X、美的、深圳无人机协会、众陶联、众塑联、金蝶软件、中网信通、佛山农商银行、华数机器人、嘉腾机器人、隆深机器人、天太机器人、利讯达机器人等代表性企业将在展示上一一亮相。

特别是人工智能技术和计算能力的突破，以及相关技术的应用带来产品和解决方案的全面升级，从而加速客户应用的规模化效应。

如物流方面，京东X将会展示京东无人黑科技，展厅现场会展示最具代表性的无人机、无人车、无人仓实体设备等“无人”系列，让更多观众体验与感受“无界零售”的智能化未来。

百度AI联合展团将集中展示DuerOS人工智能操作系统、百度VR解决方案、百度AI开放平台，以及百度AI大巴的智能黑科技。

中国移动、中国联通、中国电信三大运营商将齐聚博览会，展示数字化技术应用的最新科技成果。



五个展馆+六大核心专区

五个展馆+六大核心专区=新一届互联网+博览会

本届展会将涵盖潭洲国际会展中心5个展馆以及会议中心场地，共计5万平方米展示面积。通过示意图我们可以看到，本届展会将设六大展区，其中，1号馆将举办盛大的开幕式以及“互联网+”前沿技术和智慧城市相关展示。2号馆主要展出数字化商业板块，3号馆展出数字化生活、电子商务和创新创业板块；4号馆将会着重展示智能制造、机器人板块，还将会举办机器人大赛；5号馆则集中展示智能制造展区。

数字经济（d!conomy）与数字技术 (d!tec)，并设立“互联网+”前沿技术、数字化商业、数字化生活、创新创业、智能制造和机器人六大展区，展会规模预计将达50,000平方米。

第四届中国（广东）“互联网+”博览会即将于10月24日至27日在中国广东潭州国际会展中心举行。

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