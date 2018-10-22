内存还没降价！已经忙着DDR5的生产了

马上就要双·11了，看着天猫各种惊喜的预售价格，无不让人惊喜，可以说各种产品、硬件都有不同的折扣和让利，而这其中仍然没有内存的事，持续坚挺的内存价格不免让人唏嘘，内存降价怎么就那么难。







目前来讲，内存的价格仍然持续在8GB500元左右，一些频率更高的内存则要加价一两百元，等待内存腰斩可是遥遥无期，连五十一百的让利都很难见到，如今DDR4的降价还没指望，DDR5的生产已经加快了脚步，最近，Cadence和镁光公布了自己的DDR5内存研发进度，目前两家厂商已经开始研发16GB DDR5产品，并计划在2019年年底之前实现量产目标。





据悉，镁光DDR5内存16GB版的起步频率为4800MHz，最高6400MHz，但是能够兼容DDR5内存模组的系统最快也要在2020年面世，新的DDR5拥有着更好的性能和更低的功耗，有望在短时间内取代DDR4，但是DDR5的问世，能否带来整体内存市场价格的下滑还很难说。





你是否在准备装机？目前内存市场的价格你又是否能够接受呢？

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