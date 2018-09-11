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    终于等到！魅族16X正式官宣：最棒的710

      [  中关村在线 原创  ]   作者：赵啸云

    此前，魅族在8月份发布了旗下旗舰机魅族16系列，而早前黄章就曾自曝 ，魅族还有一款新机在路上，魅族16一经发售就备受好评，销售状况更是异常火爆，除此之外，魅友们也在十分焦急的等着另一款新机。

    而就在刚刚，魅族在其官方微博正式发布了预热海报，从海报中，我们可以看出，明天魅族将要推出的新机正是魅族16x

    终于等到！魅族16X正式官宣：最棒的710
    图片截取自微博@魅族科技

    从官方微博来看，文中并未给出太多的配文，只有16个“X”，在其预热海报中配有“see you tomorrow”的字样，想必明天魅族将会带给我们更多惊喜。

    结合此前曝光的消息，新机将采用6.0英寸三星AMOLED显示屏，搭载骁龙710处理器，后置双摄为1200万+2000万 像素摄像头，支持光学防抖，前置为2000万像素，支持屏下指纹识别，至于续航方面，魅族16x的电池会比魅族16大一些。

    终于等到！魅族16X正式官宣：最棒的710

    值得一提的是，此前黄章就在魅族官方社区论坛自曝，魅族16x将会是最棒的骁龙710手机，加上此前魅族16x泄露的安兔兔跑分成绩来看，新机的性能确实很令人惊喜。

    终于等到！魅族16X正式官宣：最棒的710

    消息一发布，就有网友在其微博下留言调侃称：“钱好说，你就说有没有货吧！”

    怎么样，你打算抢一台吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：终于等到！魅族16X正式官宣：最棒的710http://news.zol.com.cn/697/6978536.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6978536.html report 897 此前，魅族在8月份发布了旗下旗舰机魅族16系列，而早前黄章就曾自曝 ，魅族还有一款新机在路上，魅族16一经发售就备受好评，销售状况更是异常火爆，除此之外，魅友们也在十分焦急的等着另一款新机。而就在刚刚，魅族在其官方微博正式发布了预热海报，从海报中，我们可以...
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