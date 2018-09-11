抛开科技因素！它才是最人性化的手机识别技术

2017年是全面屏手机萌发的一年，很多人在这一年中看到了各式各样的全面屏手机。而由于全面屏手机的出现，前置指纹识别技术也基本上被放弃了，接下来也出现了三种新的技术它们分别是后置指纹识别、面部识别以及屏下指纹识别。其实在全面屏手机未出现之前，后置指纹识别技术就已经出现，如今，由于面部识别以及屏下指纹识别的逐渐成熟，后置指纹识别却已经渐渐被淡忘了。





在笔者看来，相比面部识别以及屏下指纹识别，后置指纹识别在科技创新方面要略逊一筹，但是在人性化方面它绝对不输前两者。一般拥有后置指纹识别技术的手机，它们的识别区域都会在背部的中间靠上，其位置和iPhone苹果Logo的区域非常相似。而用户在使用手机的时候通常食指所触碰手机的位置与后置指纹识别的区域几乎一致，这样就能够使得用户在刚拿起手机的时候就很容易解锁并使用了。

现在，很多拥有后置指纹技术的手机在这方面也拓展了一些功能，比如利用后置指纹接电话，拍照等等。这样的话，在用户接听电话或者拍照时就免除了不必要的步骤，不至于手忙脚乱而耽误了自己的事情。如此看来，后置指纹识别还是非常便于用户们使用的。





然而就是这么具有人性化的设计，现在在诸多品牌的旗舰机中已经很难看到了，即使能看到也是屈指可数，而现在这种技术大多都用在了中低端手机中。之所以出现这样的现象，很大程度上就是因为科技因素。面部识别以及屏下指纹技术都是高科技技术，现在苹果的iPhone X、OPPO Find X以及vivo NEX等高端机型都拥有上述两种解锁技术，而它们的价格也是远远高于其他手机的。

就旗舰机来看，没有一些高端的技术就很难有竞争力，所以在旗舰机中我们就很难看到拥有后置指纹识别的机型了。当然，后置指纹技术自身也存在着一定的劣势，像影响外观、容易误触这些问题都是存在的，而这些也可能是一些手机厂商不在旗舰产品中加入这项技术的原因。





诚然后置指纹识别有着种种问题并且现在也不是主流技术，但是就在人性化方面在我看来它还是非常出色的。未来，后置指纹识别很可能会被淘汰，但是我相信这种设计在今后还是会为人们所津津乐道的！

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