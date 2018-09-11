真黑心！iPhone XS仍用祖传5W充电器？

充电头网很早就曾曝光了苹果将会推出18W充电头，很多人以为苹果终于良心发现，要用18W充电头革了祖传5W的命。就在昨日，苹果分析师Ming-Chi Kuo发布了一份由MacRumors获得的新研究报告，消息显示，苹果将在2018款的iPad Pro上使用USB-C接口取代Lightning接口，同时适配18W充电器，而2018款iPhone X保留Lightning接口，并继续使用5W充电器！



分别是5W 12w 29w 充电头



新款iPad Pro

Ming-Chi Kuo预测，新款iPad Pro除了支持Face ID，还会配备18W和12W两种充电器，其中新款iPad Pro使用18W快充头，而普通版iPad继续使用12W充电头。看来之前我们看到的18W充电器只是为iPad Pro准备的，不过这款充电头依旧可以支持iPhone X和普通版iPad的快充，如果iPhone真的依旧使用5W充电头的话，这款18W充电器只能另外加钱购买了。



苹果18W快充头（来自充电头网）



苹果18W快充头（来自充电头网）

虽然分析师郭明錤的消息不一定完全准确，但是苹果也非常有可能仅在新款iPad Pro上配送18W快充头，其他的设备想使用的话需要另外购买，卖配件的利润还是非常可观的。现在已经是2018年了，如果还让消费者使用5W的充电器，实在是太黑心了，而且一部iPhone XS的价格已经接近一万元了，继续在充电器上压榨消费者，实在是不体面。



iPhone X

最后，郭明錤表示由于组装和屏幕质量等方面的问题，6.1英寸LCD版iPhone量产已经被推迟到9月底，和之前彭博社的消息一致。这意味着所谓廉价版的iPhone X将会推迟2-3个月上市。后天凌晨就是苹果发布会了，到时候可以关注中关村在线的最新报道和直播互动！

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