水滴屏+屏下指纹！一加6T或将在下月发布

日前，根据外国媒体透露，一加6T将会搭载屏下指纹技术，在这之前也有关于这方面的消息传出，而现在这一消息已经被一加官方确认了。除此之外，这款一加6T还将会采用水滴屏设计，如此看来水滴屏+屏下指纹似乎已经成为了安卓阵营现有或者即将发布的大部分品牌旗舰的专属风格了。





在此之前，一加就有意将屏下指纹加入到一加5T当中，但是由于当时技术尚未达到如今这么成熟，所以这个计划就被搁置了。将屏下指纹加入到一加6T中，这就让其在同级别手机的竞争中不落下风。现在拥有屏下指纹技术的手机基本上都是各大品牌的旗舰产品，如此看来如果没有屏下指纹技术，那么称之为旗舰手机就有些乏善可陈了。

除此之外，在屏幕方面水滴屏现在已经隐隐有了取代刘海屏的势头，从OPPO R17开始，越来越多的水滴屏手机出现了，这次一加6T搭载水滴屏也算是顺应潮流了。其实从手机本身来看，它相较于一加5T来说在屏占比方面还是有着非常显著的提升。





当然，除了水滴屏和屏下指纹，这款一加6T在摄像头方面或许也会出现些许变化。之前就有消息称一加6T将会采用三摄设计，如果这个猜想成真那么它的拍摄能力将会有着非常大的提升。而且现在拥有三摄的手机屈指可数，由此可见这也增加了它的竞争力。在发布时间上，这款一加6T很有可能会在下个月与大家见面，所以就让我们一起期待吧！

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