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    限定版《精灵宝可梦》Switch即将发售！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    Switch版的《精灵宝可梦：Let's go！》将于11月16日发售，并且有简体中文，售价5980日元（约合人民币353元）。近日，任天堂宣布即将推出限定版Switch和精灵宝可梦捆绑销售！日版售价37980 日元（约合人民币2341元），美版售价399.99美元（约合人民币2749元）。

    Switch推《精灵宝可梦》限量主机：售价2743元
    Switch

    限定版Switch游戏机包含印有皮卡丘和伊布的主机底座、主机背面有多个皮卡丘和伊布的剪影、手柄采用了皮卡丘和伊布的色调设计，配色非常漂亮！

    Switch推《精灵宝可梦》限量主机：售价2743元
    Switch

    Switch推《精灵宝可梦》限量主机：售价2743元
    最新手柄

    最重要的，该Switch套装版除了包括《精灵宝可梦：Let's go！》游戏之外，还包含精灵球Plus和3个月的任天堂会员！这个套装其实非常划算，单买精灵球Plus需要约320元，游戏需要370元（转运到手价格不含税），3个月任天堂会员大概75元，而日版的套装价格仅2300元左右，实际到手价格可能会高一些，但是依旧非常划算。

    Switch推《精灵宝可梦》限量主机：售价2743元

    Switch推《精灵宝可梦》限量主机：售价2743元

    Switch推《精灵宝可梦》限量主机：售价2743元

    目前该Switch套装已经在任天堂官网上架，并且将会在11月16日正式开售，有喜欢的用户可以关注一下！

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：限定版《精灵宝可梦》Switch即将发售！http://news.zol.com.cn/697/6978186.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6978186.html report 783 Switch版的《精灵宝可梦：Let's go！》将于11月16日发售，并且有简体中文，售价5980日元（约合人民币353元）。近日，任天堂宣布即将推出限定版Switch和精灵宝可梦捆绑销售！日版售价37980 日元（约合人民币2341元），美版售价399.99美元（约合人民币2749元）。Switc...
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