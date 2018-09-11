限定版《精灵宝可梦》Switch即将发售！

Switch版的《精灵宝可梦：Let's go！》将于11月16日发售，并且有简体中文，售价5980日元（约合人民币353元）。近日，任天堂宣布即将推出限定版Switch和精灵宝可梦捆绑销售！日版售价37980 日元（约合人民币2341元），美版售价399.99美元（约合人民币2749元）。



Switch

限定版Switch游戏机包含印有皮卡丘和伊布的主机底座、主机背面有多个皮卡丘和伊布的剪影、手柄采用了皮卡丘和伊布的色调设计，配色非常漂亮！



Switch



最新手柄

最重要的，该Switch套装版除了包括《精灵宝可梦：Let's go！》游戏之外，还包含精灵球Plus和3个月的任天堂会员！这个套装其实非常划算，单买精灵球Plus需要约320元，游戏需要370元（转运到手价格不含税），3个月任天堂会员大概75元，而日版的套装价格仅2300元左右，实际到手价格可能会高一些，但是依旧非常划算。















目前该Switch套装已经在任天堂官网上架，并且将会在11月16日正式开售，有喜欢的用户可以关注一下！

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