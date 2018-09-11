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    廉价版MacBook要来了？或将拥有Touch ID

      [  中关村在线 原创  ]   作者：徐玮岐

    明天晚间就是苹果秋季发布会举行的时候了，在这个每年一次的盛会中，果粉们绝对是最为兴奋的，他们不仅能够在会上看到全新的iPhone，还将会看到一些其他的产品。然而根据苹果分析师透漏称在这次会中，在MacBook方面，果粉们既不能看到12英寸版的，也看不到廉价版的，不过廉价版本将会在发布会之后出现，而且它很有可能取缔12英寸的MacBook。

    廉价MacBook要来了？或将拥有Touch ID

    对于12英寸的MacBook，相信有一部分人还不是很了解，这是苹果在2015年所推出的一款产品。这款产品最大的特点就是外观精致且非常轻薄，和MacBook Pro相比，这款产品在携带上还是非常方便的。除此之外，它的无风扇设计也让使用者有着非常安静的环境，这对一些喜欢安静的朋友来说绝对是非常好的选择。

    然而，在笔者看来有着众多优点的12英寸MacBook 之所以要被廉价版的MacBook所取代，价格就是最大因素，从它的英特尔M系列处理器来看，能够把价格卖到万元左右，这对于很多用户来说还是无法接受的。

    那么关于这款廉价版的MacBook，根据分析师的透漏，这次苹果将加入Touch ID，虽然它没有像MacBook Pro一样拥有后Touch Bar触控条，但是如果价格适中，拥有Touch ID也是非常容易让人们接受的。如此看来，这款廉价版的MacBook着实让人期待！

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/697/6978174.html report 994 明天晚间就是苹果秋季发布会举行的时候了，在这个每年一次的盛会中，果粉们绝对是最为兴奋的，他们不仅能够在会上看到全新的iPhone，还将会看到一些其他的产品。然而根据苹果分析师透漏称在这次会中，在MacBook方面，果粉们既不能看到12英寸版的，也看不到廉价版的，不过...
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